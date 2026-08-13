Kooperation für nachhaltiges Bauen

Wer heute ein Haus errichtet, möchte Ressourcen schonen, energieeffizient wohnen und langfristig von niedrigen Betriebskosten sowie einem guten Wohnumfeld profitieren. Gleichzeitig gewinnen Nachhaltigkeitszertifikate im Wohnungsbau an Bedeutung: Sie machen nachhaltige Gebäudequalität objektiv nachvollziehbar und werden zunehmend zur Voraussetzung für Fördermittel – und damit zu einem wichtigen Faktor bei der Finanzierung neuer Projekte. Vor diesem Hintergrund haben sich der Premium Fertighaushersteller KAMPA, das Münchner Architektur- und Stadtplanungsbüro FINAL Architektur sowie die Zertifizierungsstelle BiRN GmbH zusammengeschlossen, um die Umsetzung des staatlichen Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) im Wohnungsbau effizienter zu gestalten.



Im Zentrum der Kooperation steht die Idee, Nachhaltigkeitsanforderungen nicht erst am Ende eines Bauprojekts zu prüfen, sondern bereits frühzeitig in Planung und Ausführung zu integrieren. Dadurch sollen spätere Anpassungen reduziert und Zertifizierungsprozesse beschleunigt werden.



KAMPA entwickelt seine Architektenhäuser konsequent so, dass die Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) erfüllt werden können – bis hin zu den höchsten Zertifizierungsstufen QNG-Plus und QNG-Premium.



„Unsere Häuser sind konsequent auf Nachhaltigkeit ausgelegt: von der Gebäudehülle über die Technik bis hin zum gesamten Energiekonzept. Dass wir die hohen Anforderungen des QNG Siegels zuverlässig erfüllen, bestätigt unseren Anspruch an Qualität und Zukunftsfähigkeit“, sagt Georg Hammerstingl, Geschäftsführer der KAMPA GmbH.



Die Nachhaltigkeitsbegleitung übernimmt FINAL Architektur. Das Büro integriert die Anforderungen der Zertifizierung bereits in der frühen Entwurfsphase und stimmt sie mit technischen und planerischen Entscheidungen ab.



„Die Anforderungen müssen früh im Prozess berücksichtigt werden, sonst lassen sie sich in der Umsetzung nur schwer einhalten“, erklärt Dr. Sara Lindner von FINAL Architektur.



Die abschließende Zertifizierung erfolgt durch die BiRN GmbH auf Basis der Bewertungssysteme BNK und BNG, die Wohngebäude anhand ökologischer, ökonomischer und sozialer Kriterien über ihren gesamten Lebenszyklus bewerten.



„Das Nachhaltigkeitsgütesiegel BNK/BNG (QNG) von BiRN macht nachhaltige Qualität im Wohnungsbau sichtbar – von der Energieeffizienz über die Ressourcenschonung bis hin zu gesundem Wohnen und einer hohen Lebensqualität in allen Lebensphasen. Für Bauherren und Bewohner schafft das Siegel Transparenz und Sicherheit und trägt dazu bei, die Wohnqualität über alle Lebensphasen hinweg nachhaltig zu sichern“, sagt Prof. Dr. Natalie Essig.



Nach Angaben der beteiligten Partner wurden bislang rund 100 Projekte im Rahmen der Kooperation eingereicht und erfolgreich zertifiziert. Mit der engeren Verzahnung von Planung, Umsetzung und Zertifizierung soll künftig mehr förderfähiger Wohnraum entstehen – verbunden mit geringeren Betriebskosten, höherer Energieeffizienz und verbesserten Wohnqualitäten.



Über die Partner



Über BiRN



Das BiRN – Bau-Institut für Ressourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen GmbH mit Sitz in Bamberg ist eine Ausgründung der Hochschule München und zählt zu den zentralen Akteuren im Bereich der Nachhaltigkeitszertifizierung für Wohngebäude in Deutschland. Das Institut entwickelt und betreibt Bewertungssysteme für nachhaltiges Bauen und ist als Zertifizierungsstelle für das staatliche Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) anerkannt.



Über FINAL



FINAL ist ein Büro für Architektur und Stadtplanung mit Sitz in München. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Expertise in nachhaltiger Architektur und Stadtentwicklung aus. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Stadtplanung und Nachhaltigkeitsberatung und ist bekannt für innovative Lösungen im Bereich nachhaltigen Bauens.



Über KAMPA



KAMPA gestaltet Zukunft durch durchdachte Architektur und innovative Holzbauweise. Seit über 120 Jahren steht die Marke für anspruchsvolle Architektur, hohe Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen. Das Effizienzhaus 40 (PLUS) ist bereits seit 2012 fester Bestandteil der KAMPA DNA und wird mit jedem Haus erfüllt.



KAMPA entwickelt individuelle Wohnkonzepte, die architektonische Qualität, intelligente Gebäudetechnik und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen verbinden. So entstehen Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom im Jahresmittel benötigen.



Mit Sitz in Aalen-Waldhausen und eigener Fertigung in Brandenburg realisiert KAMPA individuell geplante Premium-Häuser in Holz-Fertigbauweise – energieeffizient, über den gesetzlichen Mindeststandards und „Made in Germany“.



KAMPA ist seit 2023 Teil der ELK KAMPA Group, einem der führenden Holzbau-Unternehmen Europas. Innerhalb der Gruppe positioniert sich KAMPA als Premium-Marke für individuelle Architektur und zukunftsorientiertes Wohnen.

(lifePR) (