Kai-Uwe Weiler wird Geschäftsführer der KAMPA GmbH

Die KAMPA GmbH stärkt ihre Führungsstruktur und setzt damit die Weichen für die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase des Unternehmens. Kai-Uwe Weiler wurde zum Geschäftsführer der KAMPA GmbH bestellt. Gemeinsam mit Geschäftsführer Georg Hammerstingl und Prokurist Christian Ortner bildet er künftig das Führungsteam der Premiummarke KAMPA. Während Hammerstingl die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortet und Ortner die kaufmännischen Bereiche führt, übernimmt Weiler die operative Gesamtverantwortung.



Mit Kai-Uwe Weiler übernimmt eine Führungskraft die Geschäftsführung, deren berufliche Laufbahn eng mit KAMPA verbunden ist. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung im Unternehmen. Über zahlreiche Stationen im Baumanagement entwickelte er sich kontinuierlich weiter und übernahm zunehmend Verantwortung – zunächst als Bereichsleiter Baumanagement, später als Prokurist der KAMPA GmbH.



Besonders prägend war dabei die Zusammenarbeit mit Josef Haas. Der Gründer der KAMPA GmbH holte Weiler nach der Neugründung des Unternehmens im Jahr 2009 ins Team und förderte seine Entwicklung über viele Jahre hinweg. Mit seiner Berufung zum Geschäftsführer übernimmt Weiler nun die Verantwortung für die Weiterentwicklung einer Premiummarke, die heute zu den Innovationsführern im nachhaltigen Holzbau zählt.



Im Jahr 2020 wechselte Kai-Uwe Weiler zu ELK und verantwortete den Aufbau der Bauabwicklung in Deutschland. Unter seiner Führung entwickelte sich der Bereich von einer jungen Organisation zu einer leistungsfähigen und professionellen Einheit. Mit dem Zusammenschluss von ELK und KAMPA zur ELK KAMPA Group im Jahr 2023 übernahm er die Gesamtverantwortung für das Baumanagement in Deutschland und gestaltete die erfolgreiche Integration beider Organisationen maßgeblich mit. Neben seiner neuen Funktion als Geschäftsführer der KAMPA GmbH wird Weiler auch weiterhin gruppenweite Aufgaben innerhalb der ELK KAMPA Group wahrnehmen.



Dr. Matthias Calice, CEO der ELK KAMPA Group, erklärt:



„Kai-Uwe Weiler kennt KAMPA wie kaum ein anderer. Sein Weg vom Auszubildenden bis in die Geschäftsführung steht beispielhaft für Kontinuität, Leistungsbereitschaft und Entwicklung aus den eigenen Reihen. Gleichzeitig bringt er umfassende Erfahrung aus der Führung komplexer Organisationen innerhalb der ELK KAMPA Group mit. Gemeinsam mit Georg Hammerstingl und Christian Ortner bildet er ein starkes Führungsteam, das KAMPA konsequent weiterentwickeln und die erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb unserer Unternehmensgruppe weiter stärken wird.“



Kai-Uwe Weiler blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe:



„KAMPA verfügt über eine außergewöhnlich starke Marke, innovative Produkte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam mit Georg Hammerstingl, Christian Ortner und dem gesamten Team wollen wir die Erfolgsgeschichte konsequent fortschreiben. Mit unserer Positionierung Architecture of Tomorrow wollen wir die führende Premiummarke für nachhaltige Architektur weiter ausbauen – mit innovativen Konzepten, höchster Qualität und einem Kundenerlebnis, das neue Maßstäbe setzt. Unser Ziel ist es, die Zukunft des Holzbaus aktiv mitzugestalten und profitabel zu wachsen.“



Mit Architecture of Tomorrow verfolgt KAMPA eine klare strategische Ausrichtung. Das Unternehmen verbindet anspruchsvolle Architektur, nachhaltigen Holzbau und innovative Gebäudetechnik zu einem Premium-Wohnerlebnis, das Maßstäbe setzt. Gemeinsam mit der ELK KAMPA Group wird KAMPA seine Marktposition weiter ausbauen, neue architektonische Impulse setzen und die Zukunft des nachhaltigen Bauens aktiv gestalten.

(lifePR) (