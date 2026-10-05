Spielplan November 2026
Jürgen Becker: Deine Disco – Geschichte in Scheiben
01.11.2026, 17.00 Uhr, academixer-Keller
Etwas völlig Neues bringt Jürgen Becker mit „Deine Disco“ auf die Kabarettbühnen. Es geht um Platten, Protest und Pointen – welche Jugendbewegung hatte welche Musik? Warum steht die heutige Klimabewegung ohne eigenen Sound da und was bedeutet das?
Max Uthoff: Uns.Ich.Er
01.11.2026, 18.00 Uhr, Haus Leipzig
Die moralische Instanz der deutschen Kabarettszene kündigt verbale Entgleisungen an, intellektuelle Klingelstreiche und Lachen auf Kosten der Stärkeren. Es geht um die Angst vor dem Verlust, den unstillbaren Bedarf an Therapie - und es gibt eine Lösung!
academixer-Ensemble: König Ödipus
04.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Game of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
05.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
Christoph Sieber: Weitermachen
06.11.2026 19.30 Uhr, academixer-Keller
Inmitten von Katastrophenmeldungen und Untergangsszenarien feiert Christoph Sieber Zusammenhalt, Hoffnung und Humor. Und um damit nicht allein auf weiter Flur zu bleiben, holt er sich Bäcker Häberle, Charity-Dieter und seinen Bruder an die Seite.
academixer-Ensemble: Alles Liebe
07.11.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
07.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
08.11.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
09.11.2026, 19:30 Uhr, academixer-Keller (Der fröhliche Montag mit Preisen wie damals)
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
MTS: 50 Jahre LP: Mut, Tatendrang und Schönheit
11.11.2026 19.30 Uhr, academixer-Keller
Nicht nur das Lied von den „Zehn bösen Autofahrer“, auch die ganze erste Langspielplatte der Gruppe MTS hat sich im Laufe der Jahrzehnte als unsterblich erwiesen, ähnlich wie der MTS- Gründer Thomas Schmitt und sein Kompagnon Frank Sültemeyer.
academixer-Ensemble: Tatort 110
13.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Anke Geißler, Melanie Haupt, Johanna Walzebuck, Musik: Jörg Leistner (Piano)
Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
14.11.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
14.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Anke Geißler, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Pigor & Eichhorn: Grundkurs II
15.11.2026 18.00 Uhr, academixer-Keller
Seit den Neunzigern prägen diese Beiden die Kleinkunst (auch wenn sie das nicht sagen), die Anhänger- und Nachsängerschaft wächst wie Unkraut. Und um dieser unüberschaubaren Schar den Weg zu weisen, haben P&E nun ein Schulungsprogramm aufgelegt …
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
16.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller (Der fröhliche Montag mit Preisen wie damals)
Es spielen Anke Geißler, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Bernd-Lutz Lange & Peter Ufer: Wo der Spaß aufhört, fängt der Witz an
18.11.2026 19.30 Uhr, academixer-Keller
Die Lordsiegelbewahrer des sächsischen Humors ehren einen großen Landsmann, der von Görlitz (Geburt) über Dresden (Schule) erst nach Berlin (Katakombe) und später nach München (Lach & Schießgesellschaft) ging: Werner Finck.
academixer-Ensemble: Da flattert der Ost-Rock
19.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
20.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
21.11.2026, 15.00 Uhr, academixer-Keller
21.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
22.11.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
academixer-Ensemble: König Ödipus
23.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Game of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.
Gunter Böhnke: Auf der Zielgeraden
25.11.2026 19.30 Uhr, academixer-Keller
Der ewige Sportler blickt zurück und verrät, wie er trotz 1.000 kleiner Katastrophen sein Leben im Leben und auf der Bühne gemeistert hat – u.a. mit einem FDJ-Lied beim Kölner Karneval, einem Nickerchen auf dem Motorrad und Lehrdienstverweigerung.
academixer-Ensemble: Alles Liebe
26.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
27.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
28.11.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
28.11.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
Hannah Blank: Casa Blanka
29.11.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
Mit scharfem Witz, großer Spielfreude und viel Herz erzählt Hannah Blank in ihrem ersten Solo von Wohnungsnot, Familienbanden und dem verzweifelten Wunsch nach einem eigenen Leben. Eine turbulente Odyssee zwischen Generationenkonflikt und Alltagswahnsinn.
Kassenöffnungszeiten:
Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Di, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr
Mon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!
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