Spielplan November 2026

Etwas völlig Neues bringt Jürgen Becker mit „Deine Disco“ auf die Kabarettbühnen. Es geht um Platten, Protest und Pointen – welche Jugendbewegung hatte welche Musik? Warum steht die heutige Klimabewegung ohne eigenen Sound da und was bedeutet das?Die moralische Instanz der deutschen Kabarettszene kündigt verbale Entgleisungen an, intellektuelle Klingelstreiche und Lachen auf Kosten der Stärkeren. Es geht um die Angst vor dem Verlust, den unstillbaren Bedarf an Therapie - und es gibt eine Lösung!s spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsGame of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Inmitten von Katastrophenmeldungen und Untergangsszenarien feiert Christoph Sieber Zusammenhalt, Hoffnung und Humor. Und um damit nicht allein auf weiter Flur zu bleiben, holt er sich Bäcker Häberle, Charity-Dieter und seinen Bruder an die Seite.Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.Nicht nur das Lied von den „Zehn bösen Autofahrer“, auch die ganze erste Langspielplatte der Gruppe MTS hat sich im Laufe der Jahrzehnte als unsterblich erwiesen, ähnlich wie der MTS- Gründer Thomas Schmitt und sein Kompagnon Frank Sültemeyer.Es spielen: Anke Geißler, Melanie Haupt, Johanna Walzebuck, Musik: Jörg Leistner (Piano)Dieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?Es spielen Anke Geißler, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico WirthDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Seit den Neunzigern prägen diese Beiden die Kleinkunst (auch wenn sie das nicht sagen), die Anhänger- und Nachsängerschaft wächst wie Unkraut. Und um dieser unüberschaubaren Schar den Weg zu weisen, haben P&E nun ein Schulungsprogramm aufgelegt …Es spielen Anke Geißler, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico WirthDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Die Lordsiegelbewahrer des sächsischen Humors ehren einen großen Landsmann, der von Görlitz (Geburt) über Dresden (Schule) erst nach Berlin (Katakombe) und später nach München (Lach & Schießgesellschaft) ging: Werner Finck.Es spielen: Hannah Blank, Anke Geißler, Rebekka Köpernick, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug)Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sammelt er nicht nur Falten, Erben und Ex-Schätzchen, sondern vor allem Songs. Zum 80. Geburtstag kommt da ordentlich was zusammen; doch eben leider nicht allein die Lieblingsmelodien, sondern auch die Verwandtschaft, die man einladen musste.s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.s spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsGame of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.Der ewige Sportler blickt zurück und verrät, wie er trotz 1.000 kleiner Katastrophen sein Leben im Leben und auf der Bühne gemeistert hat – u.a. mit einem FDJ-Lied beim Kölner Karneval, einem Nickerchen auf dem Motorrad und Lehrdienstverweigerung.Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.s spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Mit scharfem Witz, großer Spielfreude und viel Herz erzählt Hannah Blank in ihrem ersten Solo von Wohnungsnot, Familienbanden und dem verzweifelten Wunsch nach einem eigenen Leben. Eine turbulente Odyssee zwischen Generationenkonflikt und Alltagswahnsinn.Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrMon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)