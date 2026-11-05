Spielplan Dezember 2026
01.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
Mathias Tretter: Nachgetrettert 2026
02.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Schlau, genau und absolut witzig erinnert uns dieser waghalsige Gedankenbändiger an all das, was 2026 mal wichtig gewesen ist. Wir staunen, wieviel davon wir schon wieder aus unseren Gedächtnissen gelöscht hatten (oft zu recht) und lachen uns kaputt.
Stefan Schwarz: Best of Schwarzhumor
03.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Im Leben und auch in seinen geliebten Kolumnen hat Stefan Schwarz wohl schon so jede Situation hinter sich gebracht, gute und schlechte, peinliche und erotische, völlig unerwartete und noch schlimmere – immer zieht er eine witzige Pointe daraus.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
04.12.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
04.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
05.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
Irmgard Knef: Glöckchen hier, Glöckchen da
06.12.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
Anekdoten, Gedichte, Autobiografisches, Skurriles und die wohl ursprünglichste Weihnachtsgeschichte seit dem Beginn unserer Zeitrechnung – Irmgard Knef zieht völlig ungehemmt vom Leder und swingt, groovt und jazzt auch noch kerzengerade dazu.
academixer-Ensemble: Bitte mal freimachen
08.12.2026, 19.30 Uhr, academixer Keller
09.12.2026, 19.30 Uhr, academixer Keller
Es spielen: Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano), Christoph Schenker (Cello)
Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!
Witz vom Olli: FSK 18 - Hart aber herzlich
10.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Oliver Gimber ist eigentlich ein ganz normaler Malermeister, der nebenbei den Handwerkerknigge schrieb, ein Warnband erfand und privat brillant Witze erzählte. Letzteres verselbständigte sich dank des Internets auf ungeahnte Art und Weise.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
11.12.2026, 16.00 Uhr, academixer Keller
11.12.2026, 19.30 Uhr, academixer Keller
12.12.2026, 19.30 Uhr, academixer Keller
Es spielen Anna Hopperdietz, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
Gunter Böhnke: Morgen, Kinder!
13.12.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
Nimmermüde würdigen Gunter Böhnke und seine musikalischen Begleiter Jörg Leistner (Piano) und Thomas Moritz (Bass) das putzige Weihnachtsfest bzw. das unglaubliche Brimborium, das drei Monate lang um diese drei heiligen Tage gemacht wird.
Gunter Böhnke & Bernd-Lutz Lange: Kabarettistische Lesung
14.12.2026, 19.30 Uhr, Lesung verlegt vom 09.09.2026, academixer Keller
Das allererste Programm der academixer wurde am 10. September 1966 aufgeführt. Damals schon dabei war das spätere Traum-Duo der gepflegten sächsischen Unterhaltung Gunter Böhnke & Bernd-Lutz Lange. Endlich ist es wieder gemeinsam zu erleben!
academixer-Ensemble: Alles Liebe
15.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
16.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
Hannah Blank: Casa Blanka
17.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Mit scharfem Witz, großer Spielfreude und viel Herz erzählt Hannah Blank in ihrem ersten Solo von Wohnungsnot, Familienbanden und dem verzweifelten Wunsch nach einem eigenen Leben. Eine turbulente Odyssee zwischen Generationenkonflikt und Alltagswahnsinn.
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
18.12.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
18.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
19.12.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
19.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
20.12.2026, 16.00 Uhr, academixer Keller
Es spielen Anna Hopperdietz, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
academixer-Ensemble: Säggs’sch on the Beach
21.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
22.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Anke Geißler, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico Wirth
Der See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.
academixer-Ensemble: Schöne Bescherung 2026
24.12.2026, 11.00 Uhr, academixer-Keller
25.12.2026, 16.30 Uhr, academixer-Keller
26.12.2026, 16.30 Uhr, academixer-Keller
Weihnachten ist toll! Und Anke Geißler und Jörg Leistner machen es zum Erlebnis, denn Mitsingen, Mitschmunzeln und Mitlachen schüttet bekanntlich Glückshormone aus. Na klar, geht es um Weihnachtslieder und um Gemeinsamkeit, allerdings ganz ohne Zwang.
academixer-Ensemble: König Ödipus
27.12.2026, 16.00 Uhr, academixer-Keller
Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Game of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.
Wladimir Kaminer: Kaminers Silvester
28.12.2026, 18.00 Uhr, academixer-Keller
28.12.2026, 21.00 Uhr, Kaminers Disco, academixer Keller
Weil so viele mit ihm Silvester feiern wollen, kann sich Wladimir Kaminer nicht allein auf den 31. Dezember beschränken, bei den academixern feiert der Spaßvogel schon eher. Los geht es mit Lesung und Plauderei, gefolgt von seiner legendären Disco!
academixer-Ensemble: FKK mit Urne
29.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius Bruns
Zwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.
academixer-Ensemble: Alles Liebe
30.12.2026, 19.30 Uhr, academixer-Keller
31.12.2026, 16.00 Uhr, Silvester, academixer Keller
31.12.2026, 19.30 Uhr, Silvester, academixer Keller
Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke Geißler
Fünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.
Kassenöffnungszeiten:
Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Di, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr
Mon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!
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