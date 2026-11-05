Spielplan Dezember 2026

Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.Schlau, genau und absolut witzig erinnert uns dieser waghalsige Gedankenbändiger an all das, was 2026 mal wichtig gewesen ist. Wir staunen, wieviel davon wir schon wieder aus unseren Gedächtnissen gelöscht hatten (oft zu recht) und lachen uns kaputt.Im Leben und auch in seinen geliebten Kolumnen hat Stefan Schwarz wohl schon so jede Situation hinter sich gebracht, gute und schlechte, peinliche und erotische, völlig unerwartete und noch schlimmere – immer zieht er eine witzige Pointe daraus.Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Anekdoten, Gedichte, Autobiografisches, Skurriles und die wohl ursprünglichste Weihnachtsgeschichte seit dem Beginn unserer Zeitrechnung – Irmgard Knef zieht völlig ungehemmt vom Leder und swingt, groovt und jazzt auch noch kerzengerade dazu.Es spielen: Anke Geißler, Thomas Schuch, Felix C. Voigt, Musik: Jörg Leistner (Piano), Christoph Schenker (Cello)Wenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!Oliver Gimber ist eigentlich ein ganz normaler Malermeister, der nebenbei den Handwerkerknigge schrieb, ein Warnband erfand und privat brillant Witze erzählte. Letzteres verselbständigte sich dank des Internets auf ungeahnte Art und Weise.Es spielen Anna Hopperdietz, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky MeisterDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Nimmermüde würdigen Gunter Böhnke und seine musikalischen Begleiter Jörg Leistner (Piano) und Thomas Moritz (Bass) das putzige Weihnachtsfest bzw. das unglaubliche Brimborium, das drei Monate lang um diese drei heiligen Tage gemacht wird.Das allererste Programm der academixer wurde am 10. September 1966 aufgeführt. Damals schon dabei war das spätere Traum-Duo der gepflegten sächsischen Unterhaltung Gunter Böhnke & Bernd-Lutz Lange. Endlich ist es wieder gemeinsam zu erleben!Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.Mit scharfem Witz, großer Spielfreude und viel Herz erzählt Hannah Blank in ihrem ersten Solo von Wohnungsnot, Familienbanden und dem verzweifelten Wunsch nach einem eigenen Leben. Eine turbulente Odyssee zwischen Generationenkonflikt und Alltagswahnsinn.Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Es spielen Anna Hopperdietz, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky MeisterDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Es spielen Anke Geißler, Rebekka Köbernick, Claudius Bruns, Felix C. Voigt, Musik: Ekky Meister/Jörg Leistner/Enrico WirthDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.Weihnachten ist toll! Und Anke Geißler und Jörg Leistner machen es zum Erlebnis, denn Mitsingen, Mitschmunzeln und Mitlachen schüttet bekanntlich Glückshormone aus. Na klar, geht es um Weihnachtslieder und um Gemeinsamkeit, allerdings ganz ohne Zwang.Es spielen: Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsGame of Thrones«? Lief bereits vor 2.500 Jahren! Inklusive Königreichen, Thronkampf, Verrat, Drogen, Intrigen, Vatermord, Inzucht und sagenhaftem Ungetüm. Ein Mann auf der Suche nach Antworten: Können wir unserem Schicksal entkommen – oder sind wir längst verdammt? Von Autor Bodo Wartke in eine so rasante hip-hoppe Form gegossen, dass es den alten Griechen Sophokles aus den Sandalen hauen würde.Weil so viele mit ihm Silvester feiern wollen, kann sich Wladimir Kaminer nicht allein auf den 31. Dezember beschränken, bei den academixern feiert der Spaßvogel schon eher. Los geht es mit Lesung und Plauderei, gefolgt von seiner legendären Disco!Es spielen Armin Zarbock, Claudius Bruns, Musik Claudius BrunsZwei ungleiche Brüder müssen den absurden letzten Willen ihres Vaters erfüllen: seine Asche an einem FKK-Strand verstreuen. Auf ihrer chaotischen Reise im Zug prallen Welten aufeinander – ein humorvoller Roadtrip über Familie, Kulturschock und unerwartete Nähe.Es spielen: Hannah Blank, Philip Dobraß, Musik: Jörg Leistner, Buch: Mathias Tretter, Regie: Anke GeißlerFünf Jahre Ehe, null Balkonszene und jede Menge Stress: In seiner neuen Komödie schickt Mathias Tretter Romy und Julian in den ganz normalen Beziehungswahnsinn. Pointenreich, böse, sehr komisch.Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrMon-, Sonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!info@academixer.comKartenhotline: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)