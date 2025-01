PREMIERE: „Wenn Sachsen Beine wachsen“ am 09.02.2025

eine Hommage an die hierzulande typischen Ortsnamen, von Zschocher über Wiederitzsch bis Eutritzsch

Einfach genial! Die academixer holen sich Henriette Fee Grützner ins Haus und geben der beliebten Fernsehmoderatorin ein ganz neues Stück auf großer Bühne. „Wenn Sachsen Beine wachsen“, so der Titel, lässt alle zuerst an das alte Sprichwort von den schönen Mädchen und den Bäumen denken, was heute genau so richtig ist wie zu Zeiten Augusts des Starken. Jedoch spielen die immer länger werdenden Beine hier auch auf etwas anderes an - einen großen Schritt zu wagen. Das haben wir Sachsen 1989 schon einmal getan.Wie verhält sich die Bevölkerung des kleinen Landes zwischen Thüringen und Polen zwischen den Wahlen (die ja in diesem Jahr eine prominente Rolle spielen)? Wie ist die Stimmung? Was sagen die vermeintlich kleinen Leute? Welche Erwartungen, Wünsche, Enttäuschungen haben sie? Um das zu erkunden, wird eine blonde Frau vom TV nach Zschochitzsch* geschickt, das fiktive Örtchen liegt exemplarisch nordwestlich von Leipzig.Ist das Comedy? Ist das Kabarett? „Beides!“, grinst Regisseur Ralf Bärwolff und fügt hinzu: „Man könnte auch sagen, es ist eine bunte Revue - aber es wird nicht getanzt.“ Auf jeden Fall wird es jung, stimmungsvoll und heiter, versichert der ausgewiesene Spaßvogel („Giganten des Frohsinns“), der ansonsten selbst an jedem zweiten Abend auf der Bühne steht. Jetzt aber laufen die Proben, die erste Aufführung wird am 7. Februar zu erleben sein, die Premiere am 9. Februar gefeiert.Bärwolff und Grützner zeigen den Sachsen, so wie er ist, sowie Kabarett (wenn wir es nun doch so nennen wollen) in seiner spielerischsten Form. Und sie sind nicht allein! Zwei weitere Garanten für verzückte Gesichter nehmen ebenfalls die Beine in die Hand, ein dritter am Tasteninstrument Platz: Peter Treuner, Claudius Bruns und Jörg Leistner.Peter Treuner war übrigens lange Jahre der Jüngste im Ensemble der academixer, heute verfügt genau er über die meiste Erfahrung. Auch Claudius Bruns und Jörg Leistner gehören wie Treuner und Bärwolff zu den Publikumslieblingen im Kabarettkeller in der Kupfergasse.Und wer hat nun Henriette Fee Grützner herangeangelt, diese sehr aktive Frau, hochmotiviert und nicht nur fernseh-, sondern auch bühnenerfahren? Man kenne sich von gemeinsamen Dreharbeiten beim MDR, verrät der sich sehr auf die Premiere freuende Regisseur.Kassenöffnungszeiten:Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!info@academixer.comKartenhotline: 0341-21787878