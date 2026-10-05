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Jüngstes Ensemblemitglied wagt den Schritt ins Solo

Hannah Blank feiert mit „Casa Blanka“ Premiere bei den academixern

(lifePR) (Leipzig, )
Von der Ensemblekollegin zur Solistin: Am Montag, 26. Oktober 2026, um 19.30 Uhr feiert Hannah Blank mit „Casa Blanka“ ihr erstes eigenes Soloprogramm im academixer-Keller. Für das jüngste Mitglied des academixer-Ensembles ist die Premiere ein besonderer Schritt: Erstmals gehört ihr die Bühne einen ganzen Abend lang allein.

Die gebürtige Stendalerin studierte Schauspiel in Berlin und kam über ein Casting zu den academixern. Schon 2023 war sie hier in „Extrawurst“ und bei der Premiere von „Hasch mich, ich bin der Frühling“ zu erleben. Inzwischen gehört Hannah Blank fest zum Ensemble und hat sich in ganz unterschiedlichen Produktionen zwischen Schauspiel, Kabarett und Musik ihren Platz erobert. Zu ihren Programmen zählen unter anderem „Tatort 110“, „Säggs’sch on the Beach“, „Da flattert der Ost-Rock“ und zuletzt Mathias Tretters Beziehungskomödie „Alles Liebe“.

Nun folgt der Schritt ins Solo.

Und der beginnt in „Casa Blanka“ gleich mit einer Katastrophe: Blanka Hahn hat ihre Wohnung verloren. Schuld daran ist ausgerechnet ihre Großmutter Amalia – ehemalige Regionalmeisterin im Kettenrauchen –, die nach einer Premierenfeier erst das Bett und anschließend die Wohnung in Brand gesetzt hat.

Seitdem sitzt die Enkelin bei Oma fest. Zwischen Asche und Abwasch, Boney M., Hackfleischküche und einer Amarula trinkenden Rommé-Runde wird der Wunsch nach den eigenen vier Wänden von Tag zu Tag größer. Doch eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist bekanntlich nicht ganz einfach. Blanka stürzt sich trotzdem in die Suche – und damit beginnt eine turbulente Odyssee durch Wohnungsnot, Familienbande, Generationenkonflikte und den ganz normalen Wahnsinn der Gegenwart.

Text und Regie stammen von Mathias Tretter, der Hannah Blank mit „Casa Blanka“ ein Soloprogramm auf den Leib geschrieben hat, das ihre schauspielerische Wandlungsfähigkeit und ihr komödiantisches Gespür in den Mittelpunkt stellt.

Die Premiere findet im Rahmen des Leipziger Lachmesse-Festivals 2026 statt. Damit wird der Abend zugleich zum Heimspiel für die jüngste Generation der academixer: Nach mehreren Jahren im Ensemble zeigt Hannah Blank erstmals ganz allein, was in ihr steckt.

Hannah Blank: „Casa Blanka“ – PREMIERE
Montag, 26. Oktober 2026 | 19.30 Uhr
Kabarett academixer
Kupfergasse 2 | 04109 Leipzig

Text & Regie: Mathias Tretter

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