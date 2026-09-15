Frischer Wind im academixer-Ensemble: Jojo Walzebuck ist die Neue

Die academixer bekommen Verstärkung:gehört neu zum Ensemble des Leipziger Kabaretts. Ihren ersten regulären Einsatz hat sie ab Oktober in einem echten academixer-Dauerbrenner: Im interaktiven Krimi-Kabarettübernimmt sie die Rolle der RechtsmedizinerinGanz unbekannt ist Jojo dem academixer-Publikum allerdings nicht. Ihre erste echte Bewährungsprobe im Keller hatte sie bereits im: Wegen eines Krankheitsfalls sprang sie kurzfristig in der Musikproduktionein. Gerade einmalblieben ihr, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Texte, Musik, Abläufe, Zusammenspiel mit den Kollegen – alles musste im Eiltempo sitzen. Jojo nahm die Herausforderung an und stand wenige Tage später mit dem Ensemble auf der Bühne. Ein Sprung ins kalte Kabarettwasser, der offenbar Folgen hatte.Denn nun wird aus der kurzfristigen Aushilfe eine neue Kollegin im Ensemble.Mit Jojo Walzebuck kommt eine junge Schauspielerin zu den academixern, die eng mit der Leipziger Theaterlandschaft verbunden ist. Nach einem Studium der Theaterwissenschaften an der Universität Leipzig absolvierte sie ihre Schauspielausbildung an der Theaterakademie Sachsen. Bühnenerfahrung sammelte sie unter anderem am Schauspiel Leipzig, an den Cammerspielen Leipzig, im Ost-Passage Theater und an der Musikalischen Komödie. Auch vor der Kamera war sie bereits zu erleben, unter anderem in „SOKO Leipzig“.Ab Oktober geht es für sie nun regelmäßig hinab in den academixer-Keller – und dort gleich an den Obduktionstisch.Intrifft Kabarett auf Krimi und das Publikum wird selbst Teil der Ermittlungen. Ein Mordfall muss gelöst, Verdächtige müssen unter die Lupe genommen und Indizien richtig gedeutet werden. Alsliefert Jojo Walzebuck künftig ihre ganz eigenen Erkenntnisse zur Lage der Leichen – und vermutlich auch der Lebenden.Mit ihrem Einstieg setzt das traditionsreiche Leipziger Kabarett zugleich ein Zeichen für die nächste Generation. Gerade im Jahr desist das eine schöne Pointe: Während auf sechs Jahrzehnte Kabarettgeschichte zurückgeblickt wird, wächst zugleich eine neue Generation ins Ensemble hinein.Johanna „Jojo“ Walzebuck ist Schauspielerin und lebt in Leipzig. Neben Schauspiel gehören unter anderem Improvisation, Gesang, Klavier sowie Tanz und Bewegung zu ihrem künstlerischen Profil.Interaktives Krimi-Kabarett der academixerKabarett academixer, Kupfergasse 2, LeipzigKartenhotline: 0341-21787878