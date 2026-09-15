Frischer Wind im academixer-Ensemble: Jojo Walzebuck ist die Neue
Ganz unbekannt ist Jojo dem academixer-Publikum allerdings nicht. Ihre erste echte Bewährungsprobe im Keller hatte sie bereits im März 2026 – und die kam ziemlich unverhofft: Wegen eines Krankheitsfalls sprang sie kurzfristig in der Musikproduktion „Da flattert der Ost-Rock“ ein. Gerade einmal fünf Tage blieben ihr, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Texte, Musik, Abläufe, Zusammenspiel mit den Kollegen – alles musste im Eiltempo sitzen. Jojo nahm die Herausforderung an und stand wenige Tage später mit dem Ensemble auf der Bühne. Ein Sprung ins kalte Kabarettwasser, der offenbar Folgen hatte.
Denn nun wird aus der kurzfristigen Aushilfe eine neue Kollegin im Ensemble.
Mit Jojo Walzebuck kommt eine junge Schauspielerin zu den academixern, die eng mit der Leipziger Theaterlandschaft verbunden ist. Nach einem Studium der Theaterwissenschaften an der Universität Leipzig absolvierte sie ihre Schauspielausbildung an der Theaterakademie Sachsen. Bühnenerfahrung sammelte sie unter anderem am Schauspiel Leipzig, an den Cammerspielen Leipzig, im Ost-Passage Theater und an der Musikalischen Komödie. Auch vor der Kamera war sie bereits zu erleben, unter anderem in „SOKO Leipzig“.
Ab Oktober geht es für sie nun regelmäßig hinab in den academixer-Keller – und dort gleich an den Obduktionstisch.
In „Tatort 110“ trifft Kabarett auf Krimi und das Publikum wird selbst Teil der Ermittlungen. Ein Mordfall muss gelöst, Verdächtige müssen unter die Lupe genommen und Indizien richtig gedeutet werden. Als Dr. Dr. Elena Albricht liefert Jojo Walzebuck künftig ihre ganz eigenen Erkenntnisse zur Lage der Leichen – und vermutlich auch der Lebenden.
Mit ihrem Einstieg setzt das traditionsreiche Leipziger Kabarett zugleich ein Zeichen für die nächste Generation. Gerade im Jahr des 60. Geburtstages der academixer ist das eine schöne Pointe: Während auf sechs Jahrzehnte Kabarettgeschichte zurückgeblickt wird, wächst zugleich eine neue Generation ins Ensemble hinein.
Willkommen bei den academixern, Jojo!
Über Jojo Walzebuck
Johanna „Jojo“ Walzebuck ist Schauspielerin und lebt in Leipzig. Neben Schauspiel gehören unter anderem Improvisation, Gesang, Klavier sowie Tanz und Bewegung zu ihrem künstlerischen Profil.
„Tatort 110“
Interaktives Krimi-Kabarett der academixer
Ab Oktober 2026 mit Jojo Walzebuck als Dr. Dr. Elena Albricht
Kabarett academixer, Kupfergasse 2, Leipzig
Kartenhotline: 0341-21787878
www.academixer.com