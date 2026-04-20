50 Jahre Karussell – Jubiläumskonzert im Haus Leipzig

Ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte: Die legendäre Leipziger Rockband Karussell feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und lädt am 26. April 2026 um 18:00 Uhr zu einem besonderen Konzertabend in das Haus Leipzig ein.



Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 durch Wolf Rüdiger Raschke steht Karussell für anspruchsvolle deutschsprachige Rockmusik mit Tiefgang. Mit poetischen Texten, eingängigen Melodien und unverwechselbarem Sound hat die Band Generationen von Musikliebhabern geprägt. Nach der erfolgreichen ersten Bandphase bis 1989 und dem Neustart im Jahr 2007 knüpft Karussell heute authentisch an seine musikalischen Wurzeln an und verbindet Tradition mit neuen Impulsen.



Das Jubiläumskonzert verspricht eine eindrucksvolle musikalische Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Bandgeschichte. Neben bekannten Klassikern präsentiert die Band auch neuere Titel und gewährt mit einem Kurzfilm persönliche Einblicke in ihre bewegte Historie. Musiker aus drei Generationen stehen gemeinsam auf der Bühne und schaffen mit erstklassigem Sound und stimmungsvoller Lichtshow ein besonderes Konzerterlebnis.



Karussell blickt auf zahlreiche Albumveröffentlichungen und internationale Tourneen durch Europa und Südamerika zurück. Mit dem aktuellen Album „Unter den Sternen“ (2024) beweist die Band eindrucksvoll ihre künstlerische Kontinuität und Aktualität.



Das Publikum darf sich auf einen emotionalen Abend voller Erinnerungen, musikalischer Höhepunkte und authentischer Rockmusik freuen.



Termin: 26. April 2026

Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Haus Leipzig



Tickets ab 42,- EUR bei der Ticketgalerie Leipzig und dem Kabarett academixer.

Abendkasse ab 17:00 Uhr im Haus Leipzig.

(lifePR) (