Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1057983

Kabarett "academixer" GmbH Kupfergasse 2 04109 Leipzig, Deutschland http://www.academixer.com
Ansprechpartner:in Frau Dörte-Solveig Waurick +49 341 21787878
Logo der Firma Kabarett "academixer" GmbH

50 Jahre Karussell – Jubiläumskonzert im Haus Leipzig

Ein Stück Leipziger Musikgeschichte live erleben

(lifePR) (Leipzig, )
Ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte: Die legendäre Leipziger Rockband Karussell feiert ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und lädt am 26. April 2026 um 18:00 Uhr zu einem besonderen Konzertabend in das Haus Leipzig ein.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 durch Wolf Rüdiger Raschke steht Karussell für anspruchsvolle deutschsprachige Rockmusik mit Tiefgang. Mit poetischen Texten, eingängigen Melodien und unverwechselbarem Sound hat die Band Generationen von Musikliebhabern geprägt. Nach der erfolgreichen ersten Bandphase bis 1989 und dem Neustart im Jahr 2007 knüpft Karussell heute authentisch an seine musikalischen Wurzeln an und verbindet Tradition mit neuen Impulsen.

Das Jubiläumskonzert verspricht eine eindrucksvolle musikalische Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Bandgeschichte. Neben bekannten Klassikern präsentiert die Band auch neuere Titel und gewährt mit einem Kurzfilm persönliche Einblicke in ihre bewegte Historie. Musiker aus drei Generationen stehen gemeinsam auf der Bühne und schaffen mit erstklassigem Sound und stimmungsvoller Lichtshow ein besonderes Konzerterlebnis.

Karussell blickt auf zahlreiche Albumveröffentlichungen und internationale Tourneen durch Europa und Südamerika zurück. Mit dem aktuellen Album „Unter den Sternen“ (2024) beweist die Band eindrucksvoll ihre künstlerische Kontinuität und Aktualität.

Das Publikum darf sich auf einen emotionalen Abend voller Erinnerungen, musikalischer Höhepunkte und authentischer Rockmusik freuen.

Termin: 26. April 2026
Beginn: 18:00 Uhr
Ort: Haus Leipzig

Tickets ab 42,- EUR bei der Ticketgalerie Leipzig und dem Kabarett academixer.
Abendkasse ab 17:00 Uhr im Haus Leipzig.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.