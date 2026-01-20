Freier Eintritt und Aktionstag im K21

Seit Ende November 2025 ist im K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen die Ausstellung Grund und Boden. Wie wir miteinander leben zu sehen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit zentralen Fragen unseres Zusammenlebens. Sie thematisiert Krieg, Flucht und Umweltzerstörung, zeigt aber auch Perspektiven von Wiederaufbau, Gemeinschaft und nachhaltiger Zukunft. Über das gesamte Museum und den angrenzenden Park hinweg präsentieren 34 Künstler*innen aus Düsseldorf und der ganzen Welt Ideen zu Wohnen, Pflanzen, Besitzen und Teilen und dem Umgang mit Ressourcen – von traditionellen Modellen bis zu visionären Zukunftsentwürfen.



Ermöglicht wird der freie Eintritt in die Ausstellung jeden Freitag von 15 – 18 Uhr von den Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie.­



Aktionstag #2: WOHNEN. Nachbarschaften – Stadtgestaltung – Lebensräume­K21

Eintritt frei am 7.2. von 11 – 18 Uhr

ohne Anmeldung



Im Rahmen der Ausstellung Grund und Boden. Wie wir miteinander leben lädt das K21 zum zweiten kostenlosen Aktionstag ein. Ein ganztägiges, offenes Programm für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene widmet sich Fragen des Wohnens, der Nachbarschaft und einer gerechten Stadtgestaltung.



Von 11 bis 16.30 Uhr präsentiert der Markt der Möglichkeiten lokale Initiativen und Vereine, darunter das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum Düsseldorf, Mobilitea, XChange und die Diakonie Düsseldorf. Parallel werden Kleider- und Sachspenden für obdachlose Menschen gesammelt (in Kooperation mit dem Gutenachtbus Düsseldorf).

Zum Programm gehören außerdem der Panel Talk Dialoglabor Boden-Welten mit einer musikalischen Intervention u.a. von Hannah Schragmann, offene Workshops für Kinder, Familien und Erwachsene, Führungen durch die Ausstellung, ein Stadtspaziergang zur Frage Eine Stadt für alle?, experimentelle Workshops zu Demokratie und Boden sowie ein Filmscreening (Soldaten des Lichts, D 2025 von Julian Vogel und Johannes Büttner).



Der Aktionstag ist ohne Anmeldung zugänglich und lädt zum Mitmachen, Diskutieren und gemeinsamen Nachdenken über unser Zusammenleben ein.­­­­Die Ausstellung zeigt Werke von: Havîn Al-Sîndy, Maria Thereza Alves, Asche Lützerathi (otherhosted by Sybling – JP Raether & Sarah Friend), Joseph Beuys, AA Bronson, Johannes Büttner, Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (Künstler*innenbund Kongolesischer Plantagenarbeiter*innen, CATPC), Liu Chuang, Simon Denny, Jan Dibbets, Nir Evron, Simone Fattal, Ximena Garrido-Lecca, Jef Geys, Robert Gober, Dor Guez, Andreas Gursky, Christopher Kulendran Thomas, Mierle Laderman Ukeles, Richard Long, Boris Mikhailov, Gordon Matta-Clark, Lutz Mommartz, Grace Ndiritu, Simone Nieweg, Chris Reinecke, Ugo Rondinone, Thomas Ruff, Lin May Saeed, Shimabuku, terra0, Ron Tran, Franz West, Alex Wissel



Die Ausstellung Grund und Boden. Wie wir miteinander leben wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes. Gefördert von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.



Medienpartner der Ausstellung

Monopol



Unterstützt von Teilnehmer*innen der

Deutschen Postcode Lotterie



Medienpartner der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Frankfurter Allgemeine Zeitung



Gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen­

