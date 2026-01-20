Freier Eintritt und Aktionstag im K21
Freitagnachmittag kostenlos in die Ausstellung Grund und Boden. Wie wir miteinander leben im K21
Ermöglicht wird der freie Eintritt in die Ausstellung jeden Freitag von 15 – 18 Uhr von den Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie.
Aktionstag #2: WOHNEN. Nachbarschaften – Stadtgestaltung – LebensräumeK21
Eintritt frei am 7.2. von 11 – 18 Uhr
ohne Anmeldung
Im Rahmen der Ausstellung Grund und Boden. Wie wir miteinander leben lädt das K21 zum zweiten kostenlosen Aktionstag ein. Ein ganztägiges, offenes Programm für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene widmet sich Fragen des Wohnens, der Nachbarschaft und einer gerechten Stadtgestaltung.
Von 11 bis 16.30 Uhr präsentiert der Markt der Möglichkeiten lokale Initiativen und Vereine, darunter das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum Düsseldorf, Mobilitea, XChange und die Diakonie Düsseldorf. Parallel werden Kleider- und Sachspenden für obdachlose Menschen gesammelt (in Kooperation mit dem Gutenachtbus Düsseldorf).
Zum Programm gehören außerdem der Panel Talk Dialoglabor Boden-Welten mit einer musikalischen Intervention u.a. von Hannah Schragmann, offene Workshops für Kinder, Familien und Erwachsene, Führungen durch die Ausstellung, ein Stadtspaziergang zur Frage Eine Stadt für alle?, experimentelle Workshops zu Demokratie und Boden sowie ein Filmscreening (Soldaten des Lichts, D 2025 von Julian Vogel und Johannes Büttner).
Der Aktionstag ist ohne Anmeldung zugänglich und lädt zum Mitmachen, Diskutieren und gemeinsamen Nachdenken über unser Zusammenleben ein.Die Ausstellung zeigt Werke von: Havîn Al-Sîndy, Maria Thereza Alves, Asche Lützerathi (otherhosted by Sybling – JP Raether & Sarah Friend), Joseph Beuys, AA Bronson, Johannes Büttner, Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (Künstler*innenbund Kongolesischer Plantagenarbeiter*innen, CATPC), Liu Chuang, Simon Denny, Jan Dibbets, Nir Evron, Simone Fattal, Ximena Garrido-Lecca, Jef Geys, Robert Gober, Dor Guez, Andreas Gursky, Christopher Kulendran Thomas, Mierle Laderman Ukeles, Richard Long, Boris Mikhailov, Gordon Matta-Clark, Lutz Mommartz, Grace Ndiritu, Simone Nieweg, Chris Reinecke, Ugo Rondinone, Thomas Ruff, Lin May Saeed, Shimabuku, terra0, Ron Tran, Franz West, Alex Wissel
Die Ausstellung Grund und Boden. Wie wir miteinander leben wird gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes. Gefördert von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Medienpartner der Ausstellung
Monopol
Unterstützt von Teilnehmer*innen der
Deutschen Postcode Lotterie
Medienpartner der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen