Von Familie, Trauer, Freundschaften und Neuanfängen

Am 13. März 2024 erscheint der neue Romanvon Schauspielerin und Autorinals Buch bei GOYA und als Autorinnenlesung bei GOYALiT. Am Freitag, 15. März 2024 , laden die Autorin und GOYA ganz herzlich zu der Buchpremiere in dasin Berlin ein. Moderiert wird der Abend von Marion Brasch, mit Live-Jazzmusik der Duo-Formation "Shrunk".Väter, Freundinnen und Graffiti: Nach der Krankheit und dem Tod ihres geliebten Vaters gerät das Leben von Sunny aus den Fugen. Die Beziehung mit Erik geht in die Brüche, eine ihrer engsten Freundinnen fällt ihr in den Rücken. Was bleibt, sind die Erinnerungen an ihren Vater, an ihre Familie, an das Nest, das sie hatte und das sich nun verändert hat. An die aufregenden, teils gefährlichen Jugendjahre im brodelnden, wiedervereinigten Berlin der Neunzigerjahre. Und an ihre Freundinnen Jessi, Alma und Katharina, die alle so ganz andere Väter hatten als sie.Mit viel Einfühlungsvermögen und Empathie erzählt die Schauspielerinin ihrem ganz persönlichen Roman von einem tiefen Trauer- und Erinnerungsprozess. Von dem Glück, in eine liebevolle Familie hineingeboren zu werden, und dem Schmerz, wenn geliebte Menschen das Leben auf Erden verlassen. Von Streifzügen mit den Freundinnen durch eine aufgebrochene Stadt. Und von einer sich anbahnenden neuen Liebe.Zur Leseprobe geht es hier . Das gleichnamige Hörbuch erscheint bei GOYALiT als Hörbuch-Download und wird von der Autorin selbst gesprochen.Wenn Sie Lust auf eine Hör- und/oder LeseReise bekommen haben, sende ich Ihnen gerne ein entsprechendes Rezensionsexemplar zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenals Buch und HörErlebnis auch hier zugänglich machen. Sprechen Sie mich dazu gerne an.