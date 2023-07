Unsere Hörbuch-Neuerscheinungen im August bei GOYALiT: Und Sie sind also der Künstler? von Simon Bill und Die Details von Ia Genberg

Am 17. August 2023 erscheinen gleich zwei neue Hörbücher bei GOYALiT. In seiner bissigen Satirenimmt Simon Bill, selbst Künstler, die Londoner Kunstszene aufs Korn und klärt gleichzeitig über die faszinierende Funktionsweise des menschlichen Gehirns auf. Neben dem Hörbuch, das witzig-bissig von Hans Löw gesprochen wird, erscheint das gleichnamige Buch bei GOYA.Der Romanvon Ia Genberg wurde mit dem August-Preis, dem wichtigsten schwedischen Literaturpreis, ausgezeichnet. Das gleichnamige Hörbuch erscheint nun bei GOYALiT und wird mit Sogwirkung von Marion Elskis gesprochen.Die Zukunft von Simon Bills getriebenem Antihelden sieht nicht gerade rosig aus. Der abstrakte Maler treibt sich auf Vernissagen herum, um an kostenlose Drinks zu kommen, seine Freundin, eine Kuratorin, hat ihn sitzengelassen und der einzige Händler, der ihm Aufmerksamkeit schenkt, ist sein Drogendealer. Doch durch einen glücklichen Zufall erhält er ein Arbeitsstipendium an einem neurologischen Institut, das alles verändert. Begeistert von der neuen Umgebung und fasziniert von den Menschen, die er dort kennenlernt, vor allem von der hübschen Amnesie-Patientin Emily, wittert er die Chance, seiner Karriere (und seinem Liebesleben) neuen Schwung zu verleihen. Die rettende Idee: eine von Neurowissenschaften inspirierte Ausstellung. Doch an dem verheißungsvollen Institut ist nicht alles so, wie es zu sein scheint.„Spleenig, überraschend, immer fesselnd“, findet Penelope Curtis, ehemalige Direktorin der Tate Galley Britain. Und Geoff Travis, Gründer von Rough Trade Records, schreibt: „Simon Bill bringt einem die Funktionsweise des Gehirns nahe, während man sich über die Marotten der Kunstwelt amüsiert - eine sehr ungewöhnliche und vergnügliche Kombination.“Das Hörbuch wird witzig-bissig von Hans Löw gesprochen. Zur Hörprobe gelangen Sie hier Das gleichnamige Buch erscheint bei GOYA. Eine Leseprobe finden Sie hier Einemit Angaben zum Autor und zur Übersetzerin sowie einemmit Simon Bill sowie der Übersetzerin Friederike Moldenhauer finden Sie im Anhang.Eine Frau liegt mit hohem Fieber im Bett. Plötzlich verspürt sie den Drang, einen bestimmten Roman wieder zu lesen. Darin: ein Gute-Besserungs-Wunsch von vor langer Zeit, geschrieben von Johanna, ihrer Ex-Freundin. Während sie das Buch durchblättert, werden Szenen aus ihrer Vergangenheit lebendig, Ereignisse und Menschen, die sie nicht vergessen kann. Aus den Erinnerungs- und Erlebnisfragmenten entsteht ein ganzes Leben.„Ein meisterhafter Roman … er ist schön geschrieben, da verschlägt es mir ein wenig den Atem“, heißt es von Anna Ims, Schwedische Kulturnachrichten P1.Wenn Sie Interesse an einem Rezensionsexemplar haben, melden Sie sich gern bei mir.Philine NeuthorPresse- und Öffentlichkeitsarbeit – GOYA & GOYALiT