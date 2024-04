Poetische Sprache trifft harte Realität: Am 17. April 2024 erscheint das Debütder Waliserinals Buch bei GOYA und als Hörbuch bei GOYALiT.Es gibt viele Gerüchte darüber, wohin Mary Bones Schwester damals verschwunden ist. Schon als Kind hat deren Schönheit den ganzen Ort in ihren Bann gezogen, war manchen ein Dorn im Auge, wirklich hinsehen wollte jedoch niemand. Auch Jahre später reden die Leute immer noch über sie, immer noch über ihre Schönheit. Aber im Dorf gibt es noch mehr Geschichten. Während Jugendliche aus Verzweiflung zu Brandstiftern werden, träumt ein dement werdender Mann von einem Mädchen, das er mal gekannt hat, und Marys Tochter, fasziniert von dem einen übriggebliebenen Foto der verschollenen Frau, möchte mehr über die Vergangenheit erfahren. Zwischen Tälern und dichten Wäldern liegt der kleine walisische Ort Cwmcysgod. Ein scheinbar ruhiges Fleckchen Erde, doch unter der Oberfläche lauern Flammen.ist der zarte, fast märchenhafte und zugleich sprachgewaltige Debütroman von Alex McCarthy, einer neuen Stimme aus Wales, über die Verstrickungen innerhalb eines Dorfes, das Schicksal einer starken Frau und über das Aufbegehren der Schönheit.Zur Leseprobe geht es hier . Das gleichnamige Hörbuch erscheint bei GOYALiT und wird von Rosa Thormeyer gesprochen. Hier können Sie der Hörprobe lauschen.Wenn Sie Lust auf eine Hör- und/oder LeseReise bekommen haben, sende ich Ihnen gerne ein entsprechendes Rezensionsexemplar zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenauch hier zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.