"Regen in'n Kopp": Musikaalsch Lesen för Familien mit Ove Thomsen im Ohnsorg-Theater

Musikaalsch Lesen för Familien mit Ove ThomsenSonntag, 3. September 2023, 15 UhrStudiobühne im Ohnsorg-Theater Hamburg, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 HamburgEintritt: 10€ / ermäßigt 7,50€ ( Tickets kaufen Am Sonntag, den 3. September 2023, wird Liedermacher und Kinderbuchautor Ove Thomsen im Rahmen einer musikalischen Lesung aus seinem Kinderbuchdebüt(JUMBO) im Hamburger Ohnsorg-Theater zu sehen sein.Das Ohnsorg-Theater am Heidi-Kabel-Platz, unweit des Hamburger Hauptbahnhofs, gehört seit über einem Jahrhundert fest zur Theaterlandschaft der Hansestadt. Seit seiner Gründung setzt das Volkstheater auf Pflege und Bewahrung der niederdeutschen Sprache. Auch der aus Nordfriesland stammende Ove Thomsen fühlt sich dem Plattdeutschen sehr verbunden, da es sich hierbei um seine Muttersprache handelt. Somit ist es nicht verwunderlich, dass sein Kinderbuch-Erstlingauch in einer zweisprachigen, hochdeutsch-plattdeutschen Ausgabe erschienen ist. Mitaus dem JUMBO Verlag tritt der Wahlhamburger nun bei einer musikalischen Familienlesung mit Plattdeutschelementen am 3. September 2023 um 15 Uhr im Ohnsorg-Theater auf.Ove Thomsen möchte mit seinem Kinderbuch, welches von Melf Petersen illustriert wurde und für Kinder ab fünf Jahren empfohlen wird, auf die sensiblen Themen Burnout und Depression aufmerksam machen. Denn psychische Probleme können jeden betreffen, sogar oder ganz besonders die Jüngsten. Das Kinderbuch soll Kindern Mut machen und sie in ihrer Fähigkeit zur Resilienz stärken. Außerdem kann manbzw.nicht nur (vor-)lesen, sondern auch anhören. Die Autorenlesung ist im JUMBO Verlag als Hörbuch-Download erhältlich.Ove ThomsenJUMBO, Hamburg 2023ISBN: 978-3-8337-4615-4