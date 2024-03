"Lyrik-Empfehlungen für Kinder" mit "Hallo, Bäume" aus dem JUMBO Verlag

Am heutigen Welttag der Poesie veröffentlichen die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die Stiftung Internationale Jugendbibliothek, die Stiftung Lyrik Kabinett, das Haus für Poesie, der Deutsche Bibliotheksverband und der Deutsche Literaturfonds gemeinsam die Bestenliste "Lyrik-Empfehlungen für Kinder". Wir sind sehr erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass das im JUMBO Verlag erschienene Bilderbuch Hallo, Bäume von Bailey Bezuidenhout Teil der diesjährigen Auswahl geworden ist.



Ab 2024 wird es die Lyrik-Empfehlungen für Kinder jährlich geben: eine Auswahl von elf Titeln, die sich an ein Lesepublikum zwischen drei und elf Jahren richtet – und natürlich an Vorlesende allen Alters. Sechs Literaturinstitutionen haben sich für dieses Projekt zusammengetan, das die Kinderlyrik in ihrer Vielfalt sichtbarer machen und damit auch Urheberinnen und Urheber, Verlage, Bibliotheken und Buchhandlungen unterstützen möchte. Vor allem aber wollen die Empfehlungen Lust an poetischen Sprachspielen vermitteln und so Spracherwerb und Lesekompetenz fördern.



Am 22. März 2024 werden die Lyrik-Empfehlungen für Kinder auf der Leipziger Buchmesse offiziell vorgestellt:

12.30 – 13.00 Uhr, Halle 2, Forum Literatur und Audio, Stand F 401

14.00 – 14.30 Uhr, Halle 3, Lesebude, Stand B 408



Bailey Bezuidenhout: Hallo, Bäume

Illustrator*in: Maria Lebedeva



Ein kleines Mädchen entdeckt die Welt der Bäume und stellt sich allerhand wichtige Fragen: Wieso haben Bäume so runzelige Haut? Waren sie zu lange in der Badewanne? Merken sie es, wenn ihre Blätter die Farbe wechseln? Oder wenn Kinder in ihnen spielen? Frieren sie im Winter? Wieso haben sie so lustige Namen? Mit ganz viel Liebe wird die Natur erkundet, und Maria Lebedevas fantasievolle Illustrationen ziehen uns dabei direkt in die faszinierende grüne Welt hinein. Spielerisch beschäftigt man sich mit dem Leben der Bäume und fragt sich am Ende, ob sie wirklich so anders sind als wir selbst.



Bilderbuch

ISBN: 978-3-8337-4560-7

Preis: € 16

Format: 215 x 280 mm

Seitenzahl: 40 Seiten

Ausstattung: gebunden, durchgehend farbig illustriert

