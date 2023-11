Lesung und Gespräch zu Simon Bills "Und Sie sind also der Künstler?" im Nachtasyl Hamburg

Für alle, die hinter die Kulissen der Kunstszene und in die Welt der Neurowissenschaften blicken möchten: Am, lädt der GOYA Verlag uminszu. Der Schauspieler und Hörbuch-Sprecher Hans Löw liest aus Simon Bills Und Sie sind also der Künstler? (GOYA) und die Übersetzerin Friederike Moldenhauer spricht mit dem Neurologen und Autoren Alexander Rösler über "Kunst und Gehirn". In seiner britischen Satire nimmt der Autor Simon Bill, selbst Künstler, die Londoner Kunstszene aufs Korn und klärt gleichzeitig über die faszinierende Funktionsweise des menschlichen Gehirns auf. Das Resultat ist ein hochorigineller Debütroman, der einen bis zur letzten Seite mitfiebern lässt, weil er sowohl erhellend als auch witzig ist."Spleenig, überraschend, immer fesselnd", findet Penelope Curtis, ehemalige Direktorin der Tate Britain. Und Dr. Gabriele Miketta vom Museumsjournal schreibt: "Beiläufig, mit Biss und Witz nimmt Bill den modernen Kunstbetrieb auf die Schippe - auch die Kunsttherapie bekommt ihr Fett weg - und verhehlt dennoch nicht seine Sympathien."Karten im Vorverkauf (12 Euro) sowie an der Abendkasse (15 Euro) können über das Nachtasyl Hamburg erworben werden. Als Mitglied der "Freunde der Kunsthalle e.V." erhalten Sie das Abendkassenticket für 8 Euro. Legen Sie dazu einfach Ihren Mitgliedsausweis mit dem Stichwort "Freunde der Kunsthalle" an der Abendkasse vor. Friederike Moldenhauer studierte Soziologie und arbeitet seit 1999 als freie Übersetzerin, Lektorin und Literaturveranstalterin (Machtclub, Poets on the Beach, 8min Slam). Für die Übersetzung des Romanserhielt sie ein Stipendium der VG Wort im Rahmen von NEUSTART KULTUR. Hans Löw ist festes Ensemblemitglied des Hamburger Thalia Theaters. Er spielt in Fernsehserien wieund in Kinofilmen wieodersowie in der Netflix-Seriemit. 2004 wurde er mit dem Boy-Gobert-Preis ausgezeichnet. Das Hörbuch zu Simon Bills Roman spricht Löw witzig-bissig.Der Autor Simon Bill , 1958 in Kingston upon Thames geboren, lebt und arbeitet als bildender Künstler in London. Er studierte am Royal College of Art und an der Saint Martin’s School of Art und fühlt sich der YBA-Gruppe junger bildender Künstler*innen verbunden. Er hatte Einzelausstellungen in Los Angeles, Köln, London, Manchester und eine große Retrospektive im BALTIC Centre for Contemporary Art.ist sein erster Roman.Simon Bill Roman , übersetzt von Friederike MoldenhauerGOYA, Hamburg 2023ISBN 978-3-8337-4562-1 Hörbuch , gesprochen von Hans LöwGOYALiT, Hamburg 2023ISBN 978-3-8337-4666-6