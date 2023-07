Koffer auf, Urlaubslektüre rein: "Endlich wieder Meer" von Christiane Franke jetzt auch als Taschenbuch

Der Sommerurlaub steht vor der Tür. Endlich Zeit zum Lesen … aber was? Wie wäre es mit "Endlich wieder Meer" von Christiane Franke? Bei GOYA ist neben der Hardcover- nun auch die Taschenbuchausgabe erschienen.Bekannt ist die charismatische Kultautorin Christiane Franke von der Nordseeküste vor allem für ihre Krimis. Sie ist in den Spiegel-Bestsellerlisten sowie regelmäßig in den regionalen Buch-Charts zu finden und war für den Deutschen Kurzkrimipreis nominiert. "Endlich wieder Meer" ist Frankes erster Familienroman mitten aus dem Leben und über eine starke Frau, die vor ungeahnten Entscheidungen steht:Eigentlich ist Katharina rundum zufrieden. Sie und ihr Mann führen nach all den Jahren immer noch eine erfüllte Ehe, gemeinsam haben sie zwei Kinder großgezogen und ein rentables Weingut in der Steiermark aufgebaut. Dann jedoch erreicht Katharina ein Anruf aus ihrem Heimatort an der Nordsee, der sie in die Vergangenheit katapultiert. Ihr Vater, zu dem sie seit über 20 Jahren keinen Kontakt mehr hat, liegt im Koma. Als Katharina in Hooksiel ankommt, steht es schlecht um die väterliche Werft. Gleichzeitig läuft in Österreich nicht alles rund… Ihre 19-jährige Tochter hat sich in eine Affäre mit einem verheirateten Lehrer gestürzt, ihr 15-jähriger Sohn wird beim Stehlen erwischt und ihr Mann geht mit ihrer besten Freundin fremd. Katharina ist hin- und hergerissen. Wo wird sie am meisten gebraucht? Und was will sie eigentlich selbst?Eine bewegende Geschichte über die Bedeutsamkeit der Familie und die Kraft der Versöhnung. Eine Leseprobe finden Sie hier Wer lieber hört: Neben der Hardcover- und Taschenbuchausgabe, die bei GOYA erschienen sind, hat Christiane Franke ihren Roman auch als Hörbuch für GOYALiT eingesprochen. Das Hörbuch mit 6 CDs wird von der Bestsellerautorin selbst gesprochen: Mit österreichischer Mundart, norddeutschem Dialekt und jeder Menge Authentizität lässt Franke ihre Protagonistin Katharina und die anderen Figuren zwischen der rauen Schönheit der Nordseeküste und den romantischen Weinbergen der Steiermark lebendig werden. Hier können Sie in die Autorinnenlesung reinhören.