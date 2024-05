Klaus-Peter Wolf: Die Fortsetzung der "Ein mörderisches Paar"-Reihe erscheint am 29. Mai 2024 als Autorenlesung bei GOYALiT

Die Fangemeinde von Klaus-Peter Wolf ist riesig. Nicht zuletzt die vom Autor charmant eingesprochenen Hörbücher erfreuen sich besonderer Beliebtheit. Am 29. Mai 2024 erscheint bei GOYALiT die Fortsetzung seiner Reihe um das Dream-Team der Spannung Dr. Bernhard Sommerfeldt und dessen Ehefrau Frauke. In der ungekürzten Autorenlesung Ein mörderisches Paar. Der Verdacht von Klaus-Peter Wolf bekommt es Kurklinikleiter Dr. Bernhard Sommerfeldt mit Kopfgeldjägern und Auftragskillern zu tun.Zum Inhalt:Ein Kopfgeld von 10 Millionen ist auf Dr. Bernhard Sommerfeldt ausgesetzt, eine Summe, die sich kein Profikiller gerne entgehen lässt. Und wenn Markus Baumann aus Meppen davon gewusst hätte, dann hätte er Birgit Ritter vielleicht anders angesprochen. Doch seine Sommerfeldt-Masche ist einfach zu erfolgreich, reihenweise verfallen ihm die Frauen. Auch Birgit Ritter glaubt fest, den echten Sommerfeldt vor sich zu haben, als plötzlich und unerwartet Johann Baptist Reichhart, seines Zeichens Kopfgeldjäger, im Raum steht und das Rendezvous final beendet. Das ist kein einfacher Fall für Ann Kathrin Klaasen und ihr Team in Ostfriesland, aber ein hundertprozentiger Auftrag für den echten Sommerfeldt und seine Ehefrau Frauke. Alles läuft auf einen großen Showdown auf Norderney hinaus.Hören Sie hier in die Autorenlesung hinein.zählt zu den erfolgreichsten deutschen Autor*innen. Seine Ostfriesenkrimis und fast fünfzig Kinderbücher wurden in sechsundzwanzig Sprachen übersetzt und über dreizehn Millionen Mal verkauft. Seine Drehbücher, u. a. für den, sorgen für beste Einschaltquoten. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.Klaus-Peter Wolf steht für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse sende ich Ihnen gern ein Rezensionsexemplar des Hörbuchs zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenals HörErlebnis auch hier zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.