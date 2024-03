Große Gefühle vor der Küste Schottlands: Unsere Hörbuch-Neuerscheinung "Triff mich im tiefen Blau"

Das Frühjahr wird gefühlvoll bei GOYAlibre. Miterscheint am 13. März 2024 das neue Jugend-HörAbenteuer von Bestsellerautorin Antje Babendererde bei GOYAlibre.Tragisch, romantisch und bittersüß: Wild wogen die Wellen um die kleine Hebrideninsel Orasay, wo Leonie bei ihrer Mutter Zuflucht sucht. In Leonie dagegen ist alles verstummt, denn sie trägt ein Geheimnis mit sich herum, das sie fast erdrückt. Erst die Begegnung mit dem jungen Inselbewohner Tam, der eine besondere Verbindung zu einem wilden Delfin hat, weckt ihre Neugierde. Schritt für Schritt locken Tam, der Delfin und die Magie der Insel Leonie zurück ins Leben, und sie öffnet sich dem faszinierenden Insulaner, hinter dessen sturmgrauen Augen ein stiller Schmerz lauert. Können die beiden gemeinsam die Vergangenheit überwinden und aus ihren so verschiedenen Welten zueinanderfinden?Brandaktuelle Themen wie Klimaschutz und Aktivismus und eine zarte Liebesgeschichte vor rauer Natur: Das fesselnde HörErlebnisder preisgekrönten Autorin Antje Babendererde gibt der jungen Generation und deren Zukunftsängsten eine Stimme. Die Reise der Protagonistin Leonie auf eine wilde Insel und zu sich selbst wird berührend von Leonie Landa und Jonas Minthe interpretiert und erscheint als Digital-only. Hier geht es zur Hörprobe von, geboren 1963, wuchs in Thüringen auf und arbeitete nach dem Abi als Hortnerin, Arbeitstherapeutin und Töpferin, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Viele Jahre lang galt ihr besonderes Interesse der Kultur, Geschichte und heutigen Situation der Native Americans. Ihre einfühlsamen Romane zu diesem Thema für Erwachsene wie für Jugendliche fußen auf intensiven Recherchen während ihrer USA-Reisen und werden von der Kritik hoch gelobt. In weiteren Romanen entführt Antje Babendererde ihre Leser*innen in ihre thüringische Heimat, nach Island sowie in die schottischen Highlands, an die sie auf ihren Reisen ihr Herz verloren hat., geboren 1994 in Hamburg, besuchte ab ihrem achten Lebensjahr die Theaterschule Zeppelin in Hamburg und spielte dort in zahlreichen Aufführungen mit. Nach dem Abitur setzte sie ihre Schauspielausbildung am Stella Adler Studio of Acting in New York und an der Schule für Schauspiel Hamburg fort. Leonie Landa stand bereits am Thalia Theater und bei Kampnagel in Hamburg auf der Bühne und war in zahlreichen Fernsehserien wie Notruf Hafenkante und Morden im Norden zu sehen. Seit 2005 ist sie auch als Synchron-, Hörspiel-, und Hörbuchsprecherin tätig., geboren 1989, studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Es folgten diverse Theater-Engagements. Außerdem ist er in TV-Produktionen wie Tatort oder SOKO Leipzig zu sehen. Seit 2023 gehört Jonas Minthe in der Rolle des Kommissars Gregor Michalski zum Hauptcast der ARD-Krimiserie Morden im Norden.Miterscheint im März 2024 ein packendes neues HörAbenteuer vor wild-romantischer Kulisse bei GOYAlibre. Melden Sie sich für ein Rezensionsexemplar gerne bei uns. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnen unser HörErlebnis auch dort zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gern an.