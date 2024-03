"Gangster müssen clever sein" von Kirsten Boie erhält das AKI Audiosiegel 2024

Die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vergibt am Freitag, den 22. März 2024, auf der Leipziger Buchmesse das AKI Audiosiegel. Unter den ausgezeichneten Hörbüchern befindet sich Kirsten Boiesaus dem JUMBO Verlag.16 Produktionen des deutschen Hörbuchmarktes aus den Jahren 2022 und 2023 werden in diesem Jahr mit dem AKI Audiosiegel ausgezeichnet. Darunter Kirsten Boiesaus dem JUMBO Verlag. Im November 2022 stand das Hörbuch bereits auf der hr2-Hörbuchbestenliste (Kinder- und Jugendhörbücher). Nun zeigt sich auch die Jury des AKI Audiosiegels begeistert: "Als bei Milliardärstochter Fee ein merkwürdiger Einbruch passiert, ist sonnenklar, dass ihre Freundin Jamie-Lee - begleitet von Mesut und Valentin - ermitteln muss. Das turbulente Geschehen wird aus zwei Perspektiven im Tagebuchstil erzählt, wozu die charmanten jungen Stimmen der Vortragenden sehr gut passen. Es geht in der Geschichte von Kirsten Boie aber um weit mehr als um eine Detektivgeschichte. Durch die Figurenzeichnung und die Vielfalt der angesprochenen sozialen und kulturellen Hintergründe klingen verschiedene Problemlagen unaufdringlich mit. So gelingt eine rundum spannende Geschichte, in der sich niemand den Mut nehmen lässt und die auch weniger literaturaffine Kinder für lange und komplexe Erzählungen gewinnen kann."Der JUMBO Verlag bedankt sich bei der Jury für die exzellente Auswahl und freut sich mit Kirsten Boie über diesen Erfolg.Gesprochen von Katinka Kultscher und Tom Freddo SchröderMP3-CD • ISBN 978-3-8337-4508-9 • € 15,00 UVP