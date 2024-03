Ein neues Abenteuer für den Nordland-Retter Snöfrid

Snöfrid ist ein kleines, gemütliches Fabeltier, das am liebsten seine Ruhe hat. Aber – das zeigen die Geschichten von Andreas H. Schmachtl – daraus wird meist nichts: Immer wieder wird der grummelige Snöfrid in aufregende Abenteuer verwickelt, stets begleitet von seinem treuen Freund Björn, einem kleinen Kauz. Mitist ein neues Hörbuch der Reihe bei JUMBO erschienen.Snöfrid begleitet seinen besten Freund Björn zu dessen Großtante Betsy, die runden Kauz-Geburtstag feiert. Doch es kommt wie so oft bei Snöfrid: Plötzlich steckt er mitten in einem Abenteuer! Drei Riesenkäuze werden bei der Feier vermisst. Sie reagieren einfach nicht auf Snöfrids Rufen. Als auch noch der Pott, ein wertvolles Ausstellungsstück aus der Riesen-Pott-Burg, verschwindet, muss Snöfrid in einen völlig unbekannten Winkel des Nordlands reisen: in das Tal der Riesen. Dort gehen noch mehr höchst merkwürdige Dinge vor sich. Snöfrid nimmt die Spur zu einer riesenhaften Verschwörung auf – aber wird er dem Bösewicht am Ende auch das Handwerk legen können?Das Hörbuch wird liebevoll-brummelig von Bernd Stephan gesprochen, der Snöfrid und all den anderen liebenswerten kleinen Wesen seine Stimme gibt. Hier geht es zur Hörprobe.Über den Autor: Andreas H. Schmachtl erzählt und illustriert mit viel Liebe zum Detail und zu seinen Figuren zauberhafte und abenteuerliche Geschichten von Mäusen, Kaninchen, Igeln und anderen kleinen Wesen, deren Schutz und Erhalt ihm besonders am Herzen liegen.Über den Sprecher: Bernd Stephan ist Schauspieler und Synchronsprecher. Er studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in Hannover und war Mitglied im Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Neben Auftritten in Kino- sowie Fernsehfilmen und im TV, leiht er als Synchronsprecher u. a. Filmstars wie John Cleese von Monty Python seine Stimme. Für JUMBO wirkt Bernd Stephan mit seiner erfahrenen und prägnanten Hörbuch-Stimme in über 80 Produktionen mit.Wenn Sie Snöfrid auf seiner Mission im Tal der Riesen begleiten möchten, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.