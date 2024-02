Ein Krimi für Kinder: "Die Swifts. Ein vorzügliches Verbrechen" ist als Digital-only bei JUMBO erschienen

In dieser schrägen Familie könnten alle die Mörder*innen sein!erzählt humorvoll und spannend von einem außergewöhnlichen Familientreffen, das gründlich schief läuft. Das HörErlebnis ist als Digital-only bei JUMBO erschienen.Alle zehn Jahre finden die Mitglieder der Großfamilie Swift zusammen, um auf ihrem alten, verwinkelten Anwesen nach einem verschollenen Familienschatz zu suchen. Doch diesmal läuft bei der Zusammenkunft alles aus dem Ruder. Tante Schadenfreude wird bewusstlos am Fuß der Treppe aufgefunden und Schelmerei und ihren Schwestern ist sofort klar: Das war ein Mordversuch! Alle Verwandten sind äußerst verdächtig – nur wer steckt wirklich dahinter? Den Kindern läuft bei ihren Ermittlungen die Zeit davon, denn dieses tragische Ereignis war erst der Anfang. Schon bald reihen sich die Unglücksfälle aneinander wie Perlen auf einer Schnur – und so manches gut gehütete Familiengeheimnis kommt ans Licht …von Beth Lincoln ist ein herrlich schräges Whodunnit, voll von exzentrischen Figuren, das jede Menge Überraschungen bietet. Das Hörbuch für Kinder ab zehn Jahren wird schelmisch von Katinka Kultscher gesprochen. Einen Einblick in ihre Arbeit im Studio gibt sie im Interview Wenn auch Sie bei der Lösung dieses kniffligen Kriminalfalls miträtseln möchten, können Sie sich gern für ein digitales Rezensionsexemplar bei uns melden. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnen unser HörErlebnis auch hier zugänglich machen.