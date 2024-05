Edel erwirbt die JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH zur Erweiterung ihres Hörspiel-, Hörbuch- und Buchprogramms

Die Edel SE & Co. KGaA hat mit Wirkung zum 1. April 2024 die JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH von der Geschäftsführerin und Gründerin Gabriele Swiderski sowie die Anteile der W1 Media GmbH erworben. Hiermit erweitert die Edel Music & Entertainment sowie die Edel Verlagsgruppe ihr bereits sehr erfolgreiches Kinderhörspiel-, Hörbuch- und Buchprogramm in den Bereichen Edel Kids und Karibu. Gabriele Swiderski wird weiterhin in der Geschäftsführung bleiben. Ulrich Maske führt seine Arbeit in der Programmleitung als Produzent und Regisseur weiter.



Jonas Haentjes, CEO der Edel SE & Co. KGaA: „Gabi und Ulli haben über Jahrzehnte hinweg ein beeindruckendes Programm aus Hörspielen, Hörbüchern und Büchern aufgebaut und einen Verlag mit herausragenden Inhalten etabliert, der viele Menschen erreicht und erfreut. Diese Erfolge möchten wir gemeinsam weiter ausbauen und noch mehr Menschen damit begeistern.“



Gabriele Swiderski, Geschäftsführerin der JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jonas Haentjes und seinem Team bei Edel, mit dem wir den Jumbo Verlag mit seinem kreativen und erfolgreichen Buch- und Hörbuch-Programm für Kinder und das literarische Buchprogramm GOYA und Hörbuch-Programm GOYALiT in die Zukunft führen werden. So bleibt der Verlag am Standort Hamburg, und wir sichern auch den Mitarbeitenden ihre kreative berufliche Perspektive vor Ort.“



Ulrich Maske, Programmleitung der JUMBO Neue Medien und Verlag GmbH: „EDEL und JUMBO sind beides Inhaber geführte Unternehmen und kennen sich seit langen Jahren. Auf beiden Seiten gibt es Erfahrung mit Büchern, Hörbüchern, Hörspielen und Musikproduktionen. In mehrfacher Hinsicht gab es auch immer wieder erfolgreiche Zusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund haben wir Gespräche darüber geführt, wie wir diese Zusammenarbeit verstärken können. Wichtig sind uns dabei Kontinuitäten, der kreative Austausch im Miteinander, die Stärkung der gemeinsamen Strukturen mit allen Vorzügen für unsere künstlerischen Partner, gegenüber dem Handel und für Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer aller Altersgruppen.“



Über JUMBO

Unter dem Motto „Für Kinder nur das Beste“ veröffentlicht der Hamburger JUMBO Verlag seit über 30 Jahren hochwertige und spannende Hörbücher. Parallel zum Hörbuchprogramm veröffentlicht JUMBO schon seit vielen Jahren Kinderbücher. Das Label GOYAlibre vereint unter dem Motto „Das Abenteuer hören“ packende Jugend- und All Age-Hörbücher. Unter den Labeln GOYALiT und GOYA erscheinen kreative, fesselnde, unterhaltsame und anspruchsvolle Buch- und Audioproduktionen für Erwachsene.

(lifePR) (