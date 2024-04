Die neue große Liebesgeschichte "Long Island" von Colm Tóibín, dem Autor des Welterfolges "Brooklyn", erscheint am 15.5.24 als HörErlebnis bei GOYALiT

Colm Tóibín gilt als einer der wichtigsten irischen Autor*innen der Gegenwart. In diesem Sommer wird er mit dem Würth-Preis für Europäische Literatur ausgezeichnet. Zu Colm Tóibíns bekanntesten Werken zählt die Auswanderergeschichte Brooklyn , die nicht nur Grundlage für den gleichnamigen, Oscar-nominierten Film war, sondern am 15. Mai 2024 auch als digital only bei GOYALiT erscheint. Zeitgleich präsentieren wir Ihnen die langersehnte Fortsetzung Long Island als HörErlebnis bei GOYALiT. Mit atemberaubender Intensität und psychologischer Klarsicht erzählt Tóibín von dem Versteckspiel, das sich zwischen den ehemaligen Liebenden entspinnt. Der neue Roman des Bestsellerautors ist erneut ein Meisterwerk der Erkundung widersprüchlichster Gefühle: mitreißend, aufwühlend, unwiderstehlich. Beide Titel werden einfühlsam von Katja Danowski interpretiert.Long Island:Erste Liebe, zweite Chancen: Ein Mann und eine Frau treffen sich nach fast zwanzig Jahren wieder - und stehen noch einmal vor der Entscheidung ihres Lebens. Eilis lebt in Long Island mit ihren Kindern und Tony, für den sie ihre Jugendliebe Jim in Irland zurückließ. Als sie erfährt, dass Tony sein uneheliches Kind in der gemeinsamen Familie aufziehen will, bricht sie in ihre Heimat auf. Dort holen sie ihre alten Gefühle ein.Mit atemberaubender Intensität und psychologischer Klarsicht erzähltinvon dem Versteckspiel, das sich zwischen den ehemaligen Liebenden entspinnt. Zur Hörprobe mit der Stimme vongelangen Sie hier Brooklyn:Ein Aufbruch ins Unbekannte: Die junge Irin Eilis Lacey wandert um 1950 nach Amerika aus, um in Brooklyn eine neue Arbeit zu finden. Doch sie passt sich nur langsam an das neue Leben an, schließt nicht leicht Freundschaft. Ganz allmählich gewinnt sie Selbstvertrauen und merkt, dass sie zu einer selbständigen, erwachsenen Person geworden ist. Das macht ihr die Entscheidung zwischen Irland und Amerika, zwischen dem einen und dem anderen Mann, nicht leichter.Der preisgekrönte Autorbeschreibt ineindrucksvoll ein klassisches Schicksal einer Emigration, den Werdegang einer ganz normalen Frau von der Schwelle der Tradition zur Emanzipation, ganz und gar aus ihrer Perspektive gesehen. Zur Hörprobe mit der Stimme vongelangen Sie hier Wenn Sie Lust auf eine Hörreise bekommen haben, senden wir Ihnen gerne ein entsprechendes Rezensionsexemplar zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnen die beiden HörErlebnisse auch hier zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.