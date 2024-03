"Die Stadtgärtnerin": Ein urbanes Abenteuer voller Humor und Zusammenhalt

Einen Garten voller Blumen und leckerem Gemüse kann man nur auf dem Land haben? So ein Quatsch! Ein grünes Paradies kann genauso gut in der Stadt entstehen – das zeigt das neu bei JUMBO erschienene Hörbuchvon Bestsellerautorin Gina Mayer.Tonis Mutter träumt von einem Garten im Grünen und möchte deshalb aufs Land ziehen – nach Oberhoppenhagen. Doch Toni will auf gar keinen Fall dorthin, denn dort ist es stinklangweilig! Toni und ihre Freund*innen wollen beweisen, dass ein bunter Garten auch in der Stadt möglich ist. Mit Saatgut, Klorollen und Kompost fangen sie an, auf dem Dach ihres Hauses zu werkeln. Was als Rettungsaktion beginnt, wird schnell ein Abenteuer, in dem ein Hund namens Gurke kräftig mitmischt …In, dem Auftakt einer neuen Reihe der erfolgreichen Autorin Gina Mayer, säen Toni und ihre Freund*innen wildes Gemüse, Zuversicht und Glück. Das Hörbuch, empfohlen für Kinder ab acht Jahren, wird frisch und knackig von Katja Danowski interpretiert. Hier geht es zur Hörprobe. Einige von Tonis Stadtgartentipps gibt auf unserer Website zum Download Die Autorin Gina Mayer wurde 1965 in Ellwangen geboren. Sie arbeitete zunächst als Werbetexterin und veröffentlichte später Romane für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, die u.a. mit dem Leipziger Lesekompass der Stiftung Lesen und dem Zürcher Kinderbuchpreis ausgezeichnet wurden. Im JUMBO Verlag sind zahlreiche Titel von Gina Mayer erschienen, unter anderem die Reiheund die dazugehörige Spin-Off-ReiheDie Sprecherin Katja Danowski , geboren 1974, studierte Schauspiel an der Berliner Hochschule der Künste. Sie war am Berliner Ensemble, am Staatstheater Stuttgart und am Deutschen Schauspielhaus Hamburg engagiert und stand für das Kino und das Fernsehen vor der Kamera. Für das Label GOYALiT aus dem Hause JUMBO interpretierte sie unter anderem die HörbücherundWenn auch Sie hoch über den Dächern der Stadt gärtnern möchten, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.