Bilderbücher über Empathie und Aufmerksamkeit aus dem JUMBO Verlag

Eine bezaubernde Geschichte über Emotionen und eine berührende Geschichte über Aufmerksamkeit: Mitundsind zwei neue Bilderbücher im JUMBO Verlag erschienen.Die kleine Schildkröte möchte so viel erleben, aber dann fällt sie rücklings auf ihren Panzer und kommt nicht mehr auf die Füße. Allein kann sie sich nicht helfen. Aber die anderen Tiere wollen sie nicht so recht verstehen und gehen auf ihre Bedürfnisse gar nicht erst ein. Die kleine Schildkröte wird dadurch immer trauriger, wütender, trotziger. Doch dann kommt der Igel und kann ihr helfen. Denn er hat verstanden, was sie braucht: Empathie.des irischen Bestsellerautors Eoin McLaughlin , einfühlsam illustriert von Polly Dunbar , zeigt, wie Kinder lernen können, mit ihren Emotionen umzugehen, und wie wichtig es ist, andere ernst zu nehmen. Einen ersten Eindruck bietet der Blick ins Buch . Wie Wut- und Trotzanfälle entstehen und wie entscheidend Empathie ist, erklären wir in einem Beitrag auf dem Blog unseres Verlags.Ein Junge fährt mit seinem Vater mit dem Zug ans Meer. Die Mitreisenden sind besonders: In den Zug steigen nicht nur ein Tiger, sondern auch Krokodile mit Badeutensilien, Nilpferde mit Teetassen, kartenspielende Schweine, adrette Möpse und eine kleine Maus. Für den Jungen ist das ein großer Spaß, und bei all dem Trubel müsste doch auch der Vater etwas mitbekommen – aber der ist mit seinem Handy beschäftigt. Doch so viel sei verraten: Am Ende werden Vater und Sohn einander wieder näher sein – dank starker tierischer Hilfe …Es lohnt sich, den Blick vom Smartphone zu heben, denn abseits der digitalen Welt warten viele Überraschungen: Das zeigt das Bilderbuchvon Mariesa Dulak , verspielt illustriert von Rebecca Cobb . Die englischsprachige Original-Ausgabe wurde mit dem FAB Prize ausgezeichnet, einem Preis des Faber-Verlages, um neue Autor*innen und Illustrator*innen zu entdecken, insbesondere POC, und Diversität in Büchern zu fördern. Auf unserer Website kann man einen Blick ins Buch werfen. Wie (sehr) Smartphones unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, davon erzählen wir in einem Beitrag auf unserem Blog Wenn Sie die liebevollen Geschichten über Empathie und Aufmerksamkeit näher kennenlernen möchten, melden Sie sich gern für ein Rezensionsexemplar bei uns.