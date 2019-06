Pressemitteilung BoxID: 757123 (Jugendpresse Schleswig-Holstein e.V)

Traumberuf Radio? Junge Leute können es während der Kieler Woche selbst herausfinden

Recherchieren, Stars interviewen und dann die eigene Radiosendung moderieren. Das können Schülerinnen, Schüler und Studierende beim Seminar der Jugendpresse vom 28. bis 30 Juni selbst erleben. Für die Themen sorgt das Programm der Kieler Woche. Kiel.



„Es ist schon ein Kribbeln im Bauch, wenn die rote Lampe angeht und ich weiß, dass mir da draußen viele Leute zu hören und wir hier zu zwei im Studio stehen.“ Christian Karschau ist erst 19 Jahre alt, aber bringt jetzt anderen bei, worauf es bei Umfragen, Interviews oder der Moderation ankommt. Beim Radioseminar „Wellen schlagen“ übernehmen Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene selbst die Rolle der Reporterin oder des Moderators. Das Handwerkszeug bringt das engagierte Team der Jugendpresse bei: „Locker steigen wir in den Radiojournalismus ein, kümmern uns um Technik und Taktik für Straßenumfragen und üben Interviewführung“, sagt Christian Karschau.



Samstag und Sonntag sendet die Jugendpresse auf Kiel FM. Es liegt nahe, dass es dann auch um die Kieler Woche gehen wird. Die ersten Interviewtermine hat das sechsköpfige Organisationsteam schon vereinbart, aber die restlichen Themen sollen die Teilnehmenden bestimmen. Damit sich die die Aufregung vor dem ersten Liveinterview legt, gibt es eine Einführung in die Technik des Offenen Kanals Kiel und eine Generalprobe. Laura-Lou Hoffmann (26), Initiatorin des Seminars, sagt: „Junge Menschen hören Radio, zum Beispiel im Auto oder als Stream. Mit ‚Wellen schlagen‘ erleben unsere Teilnehmenden ganz praktisch, was es bedeutet Themen auszuwählen und Schwerpunkte zu setzen. Die Jugendpresse gibt jungen Menschen eine Stimme.“



Ein mittlerweile sechsköpfiges Team kümmert sich um Planung und Durchführung des Seminars. Sie alle engagiere sich ehrenamtlich in der Jugendpresse Schleswig-Holstein, einem Verein junger Medienschaffender. Doch dieses Ehrenamt funktioniert nur dank der Unterstützung von REGIOCAST und weiterer Partner.



Gefördert wird Veranstaltung mit Mitteln des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Deswegen kostet die Teilnahme nur 35 Euro inklusive Verpflegung, Unterkunft in der Jugendherberge und Busfahrkarten für Kiel. Mitmachen dürfen alle, die neugierig auf das Medium Radio sind. Vorwissen ist nicht nötig, aber Fortgeschrittene sind genauso gern gesehen. Weitere Informationen und die Anmeldung finden sich auf jugendpresse-sh.de/radioseminar.

Website Promotion Jugendpresse Schleswig-Holstein e.V Die Jugendpresse Schleswig-Holstein ist der gemeinnützigen Interessenverband junger Medienmachender. Seit mehr als 15 Jahren sind wir für alle da, vom Schülerzeitungsredakteur, über Azubis bis zur Volontärin.

Wir stellen den Jugend-Presseausweis zur Verfügung, organisieren Mobile Medienakademien in Schulen, machen mit Schülerzeitungswettbewerben Engagement sichtbar und sorgen für den Kontakt und die Diskussion zwischen Profis aus Medien und Politik und dem Nachwuchs. Das alles machen wir ehrenamtlich und in unserer Freizeit, um die Medienkompetenz Jugendlicher und junger Erwachsener zu fördern.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (