Umfrage gestartet: Was denken Jugendliche zum Thema Auslandsaufenthalt und Klimaschutz?

Um internationale Austauschprogramme und Angebote für junge Menschen zu verbessern, wollen wir wissen: Welche Einstellungen und Gewohnheiten haben junge Menschen in Bezug auf Reisen und Mobilität in Zeiten des Klimawandels? Was ist jungen Menschen wichtig? Was sind ihre Erwartungen und Wünsche?Eurodesk Deutschland verlost unter den Teilnehmenden, die sich für die Verlosung am Ende des Fragebogens registrieren, drei Interrail-Tickets: Mit dem Interrail Global Pass können die Gewinner*innen an sieben Reisetagen bis zu vier Wochen lang 33 europäische Länder mit dem Zug erkunden.• Teilnehmen können alle Jugendlichen zwischen 15 und 30 Jahren mit offiziellem Wohnsitz in Deutschland.• Die Eingabe der Daten muss über den deutschsprachigen Fragebogen erfolgen.• Eingabeschluss ist der 18. Juli 2021, 24:00 Uhr.Weitere Informationen und die vollständigen Teilnahmebedingungen: https://www.rausvonzuhaus.de/... Teilen und liken Sie die Social-Media-Posts bzw. nutzen Sie diese Texte für Ihre Homepage und Newsletter:Facebook: https://www.facebook.com/EurodeskDeutschland/posts/10157850724581556 Twitter: https://twitter.com/rausvonzuhaus/status/1410828150783754241 Instagram: https://www.instagram.com/p/CQ8IhDoLGgk LEMOCC ist ein Projekt von IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. und wird mit 17 europäischen Partnerorganisationen in sieben Ländern gemeinsam mit Forscher(inne)n des Instituts für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim durchgeführt. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.