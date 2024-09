DiscoverEU: Europa mit dem Zug entdecken

Alle Infos und den Link zur Bewerbung gibt es auf dem Europäischen Jugendportal: https://europa.eu/youth/discovereu_de

35.000 junge Europäer*innen erhalten im Oktober die nächste Chance auf ein kostenloses Zug-Reiseticket. Wer 18 Jahre alt ist und sich erfolgreich beworben hat, kann ab März 2025 für 30 Tage durch Europa reisen. Wie das abläuft, bestimmen die Jugendlichen selbst: Bis Ende Mai 2026 können die Tickets genutzt werden. In dieser Runde stehen europaweit etwa 35.000 Reisetickets zur Verfügung, für junge Menschen aus Deutschland sind zwischen 6.000 und 8.000 Tickets reserviert.DiscoverEU ist Teil des EU-Programms Erasmus+. Seit 2018 haben bereits über 319.000 junge Menschen die Möglichkeit genutzt, mit dem Zug durch Europa zu reisen, neue Städte und Landschaften kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen.Eine davon ist Maily. Generell hat sie von ihrer Reise mitgenommen, offener für Europa zu sein und auch, sich europäischer zu fühlen. „Europäisch zu sein“, sagt sie, „ich habe davor noch nie richtig darüber nachgedacht. Erst als ich in diesen verschiedenen Ländern war, habe ich gemerkt, wir sind alle irgendwie ähnlich und das verbindet uns. Das fand ich ganz toll.“Die Bewerbungen können von Mittwoch, den 2. Oktober 2024, bis Mittwoch, den16. Oktober 2024, jeweils bis 12 Uhr mittags, online unter https://youth.europa.eu/discovereu_de eingereicht werden.Die aktuelle Bewerbungsrunde richtet sich an alle 18-Jährigen, die 2006 geboren sind und ihren Wohnsitz in der EU oder bestimmten assoziierten Ländern haben. Mehr zu den Teilnahmebedingungen gibt es unter https://youth.europa.eu/discovereu/rules_de Junge Menschen mit Behinderungen oder Gesundheitsproblemen können auf besondere Unterstützung zählen, damit auch sie an DiscoverEU teilnehmen können.Für alle, die jetzt noch zu jung sind, um dabei zu sein: Es gibt jedes Jahr im Frühling und im Herbst eine neue Runde.Um die Europatour gut zu planen, bietet DiscoverEU den Teilnehmer*innen vor der Abreise ausführliche Info-Materialien und digitale Vorbereitungstreffen an. Einmal losgefahren, können sich die Europa-Entdecker*innen in allen Ländern, die mit DiscoverEU besucht werden, bei „Meet ups“ treffen, sich vernetzen, Ideen austauschen oder neue Freundschaften für die weitere Route finden.Die EU-Kommission prüft die Bewerbungen und ermittelt die Gewinner*innen.Erfolgreiche Bewerber*innen können für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen reisen und müssen ihre Reise zwischen Anfang März 2025 und Ende Mai 2026 antreten. Reisen sind in alle 27 Mitgliedstaaten der EU und in weitere angrenzende Länder möglich.Es ist auch möglich, sich als Gruppe zu bewerben oder sich mit anderen DiscoverEU-Reisenden zu verabreden und Reisepläne zu schmieden. Das geht zum Beispiel über die DiscoverEU-Facebook-Gruppe: facebook.com/groups/245370079553195/ Eurodesk Deutschland hat ein Infoblatt über DiscoverEU und über weitere Reisestipendien für junge Menschen produziert. Die Infoblätter können unter www.rausvonzuhaus.de/bestellung kostenlos angefordert werden.Das Jugendinformationsnetzwerk Eurodesk beantwortet alle Fragen zu DiscoverEU und informiert auch über Alternativen.Eurodesk-Telefon: 0228 9506 250E-Mail: rausvonzuhaus@eurodesk.eu Unsere Posts zur Kampagne finden Sie bei Instagram TikTok sowie LinkedIn . Das dort verwendete Bild können Sie mit folgendem Bildnachweis nutzen: Eurodesk unter Verwendung eines Bildes von Eryk Piotr Munk via Unsplash.JUGEND für Europa trägt als Nationale Agentur für die EU-Programme Erasmus+ Jugend, Erasmus+ Sport und Europäisches Solidaritätskorps mit qualitativ hochwertigen Angeboten zur Umsetzung der Ziele der EU in den Bereichen Bildung, Mobilität und Beteiligung am demokratischen Leben bei. JUGEND für Europa ist im Auftrag der EU-Kommission (Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur) und benannt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) tätig. Mehr Infos: www.jugendfuereuropa.de : Eurodesk ist ein europäisches Jugendinformationsnetzwerk mit Koordinierungsstellen in 36 Ländern. Die Beratung zu Auslandsaufenthalten ist persönlich, kostenlos und neutral. Eurodesk Deutschland wird durch das EU-Programm Erasmus+ sowie durch das BMFSFJ gefördert. Eurodesk Deutschland ist ein Projekt von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.Mehr Infos: https://ijab.de/projekte/eurodesk