Kommunikation mit schwerhörigen und gehörlosen Patienten in der Zahnarztpraxis

Im Kurs vermittelt die erfahrene Dozentin Judit Nothdurft Sicherheit und Empathie im Umgang mit hörgeschädigten Patientinnen und Patienten. Neben theoretischem Hintergrundwissen stehen vor allem praktische Übungen im Mittelpunkt. Die Teilnehmer lernen einfache Gebärden für den Praxisalltag, trainieren deutliches Sprechen und erhalten wertvolle Tipps für eine barrierefreie Praxisgestaltung.
Folgende Themen werden unter anderem thematisiert:
- Arten von Hörbehinderungen, Hörbehinderte erkennen und angemessen reagieren
- Technische Hörhilfsmittel und deren Besonderheiten
- Umgang mit Cochlea-Implantaten (z. B. bei der Zahnreinigung)
- Herausforderungen bei Hörgerät- und CI-Trägern durch störende Nebengeräusche
- Kommunikation in Lautsprache
- Einsatz geeigneter Masken mit Visier
- Übung: Deutliches Sprechen im Praxisalltag
- Grundlagen der Gebärdensprache, das Fingeralphabet und seine Bedeutung
- Einfache Grundgebärden für typische Praxissituationen
- Situationsübungen: Anmeldung, Wartezimmer, Behandlungsraum
- Barrierefreie Praxisgestaltung für Hörbehinderte, Barrierefreies Praxismarketing
