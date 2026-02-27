Kontakt
Judit Nothdurft Consulting Friedrich-Neuper-Straße 61 90552 Röthenbach, Deutschland http://www.jnc-business.de
Ansprechpartner:in Frau Judit Nothdurft +49 911 95339626
Kommunikation mit schwerhörigen und gehörlosen Patienten in der Zahnarztpraxis

Fortbildungskurs am 24. April 2026 in Dresden mit Referentin Judit Nothdurft.

Eine verständliche und einfühlsame Kommunikation ist die Grundlage jeder erfolgreichen Behandlung. Doch wie gelingt das Patientengespräch, wenn Hörbeeinträchtigungen eine zusätzliche Herausforderung darstellen? Mit einem praxisorientierten Fortbildungskurs zum Thema „Kommunikation mit schwerhörigen und gehörlosen Patienten in der Zahnarztpraxis“ bietet die Fortbildungsakademie der LZKS in Dresden am Freitag, 24.04.2026, von 14.00 bis 18.00 Uhr eine gezielte Weiterbildung für Zahnärztinnen, Zahnärzte und Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) an.

Im Kurs vermittelt die erfahrene Dozentin Judit Nothdurft Sicherheit und Empathie im Umgang mit hörgeschädigten Patientinnen und Patienten. Neben theoretischem Hintergrundwissen stehen vor allem praktische Übungen im Mittelpunkt. Die Teilnehmer lernen einfache Gebärden für den Praxisalltag, trainieren deutliches Sprechen und erhalten wertvolle Tipps für eine barrierefreie Praxisgestaltung.

Folgende Themen werden unter anderem thematisiert:
  • Arten von Hörbehinderungen, Hörbehinderte erkennen und angemessen reagieren
  • Technische Hörhilfsmittel und deren Besonderheiten
  • Umgang mit Cochlea-Implantaten (z. B. bei der Zahnreinigung)
  • Herausforderungen bei Hörgerät- und CI-Trägern durch störende Nebengeräusche
  • Kommunikation in Lautsprache
  • Einsatz geeigneter Masken mit Visier
  • Übung: Deutliches Sprechen im Praxisalltag
  • Grundlagen der Gebärdensprache, das Fingeralphabet und seine Bedeutung
  • Einfache Grundgebärden für typische Praxissituationen
  • Situationsübungen: Anmeldung, Wartezimmer, Behandlungsraum
  • Barrierefreie Praxisgestaltung für Hörbehinderte, Barrierefreies Praxismarketing
Veranstalter des Kurses ist die Fortbildungsakademie der Landeszahnärztekammer Sachsen in Dresden. Anmeldung unter anders@lzk-sachsen.de

Judit Nothdurft

Judit Nothdurft Consulting

Tel: +49 911 95 33 96 26

Mail: judit@jnc-business.de

Web: www.jnc-business.de

Judit Nothdurft Consulting

Die Firma Judit Nothdurft Consulting (www.jnc-business.de) berät seit 2007 ihre Kunden zu Themen Barrierefreiheit, Inklusion und unterstützt sie bei Marketing-, und Presseaktivitäten. Neben der konsultativen Tätigkeit unterrichtet Judit Nothdurft als Dozentin an Universitäten, Bildungsinstituten und für Firmen den Umgang und die Kommunikation mit Schwerhörigen / Gehörlosen. Sie ist Initiatorin und Betreiberin des Serviceportals für Hörbehinderte / Gehörlose www.deafservice.de

