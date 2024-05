Interessante Führungen im Juni in Deutscher Gebärdensprache in den LWL-Museen

Die LWL-Museen bieten im Juni zahlreiche Führungen in Deutscher Gebärdensprache an, bei denen der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Kosten für die Verdolmetschung übernimmt.„Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) gehört mittlerweile zu unseren vertrauten Kommunikationsmitteln und ist selbstverständlicher Teil der Kulturvermittlung in unseren LWL-Museen. Unser Ziel ist es, alle Menschen zu erreichen und ihnen die vielfältigen Angebote der LWL-Kultur barrierefrei näherzubringen“, so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.findet eine Führung über (post-)koloniale Strukturen in Handwerk und Gewerbe imstatt. Gemeinsam mit einer Gebärdendolmetscherin (und mit FM-Anlage) wird nach Verbindungen zwischen Handwerks- und Gewerbebetrieben in Westfalen und (post-)kolonialen Strukturen gesucht. Welche Rohstoffe wurden in Kolonien für die hiesigen Werkstätten gewonnen? Welche Produkte wurden hier für Kolonien hergestellt?Imkönnen die Besucher die „Ländliche Gartenpracht“ beim Rundgang durch die Museumsgärten ambewundern. Dabei können sie Gartengeschichten in Gebärdensprache und einen Spaziergang durch die Epochen westfälischer Gartenkultur genießen.Amfindet eine öffentliche hybride Führung statt, die sowohl online als auch vor Ortin Herne stattfindet. "Lautlos zu den Römern" verfolgen die Teilnehmer die Spuren von Menschen, die sie vor rund 2000 Jahren entlang der Lippe hinterlassen haben.Römische Legionäre hatten dort an einigen Stellen Zäune gebaut, Brunnen gegraben und Zelte errichtet. Drumherum wurden bei Ausgrabungen viele Dinge gefunden, die über das Leben der Römer in der Region berichten. Informationen zur Anmeldung finden Sie über den folgenden Link www.lwl-landesmuseum-herne.de/veranstaltungen/?id=1086708 „Im Takt der Maschinen“ begeistert die Erlebniswelt Weberei mit über 30 laufenden Maschinen. Amkönnen die Besucherdie Arbeitswelt von Webern, Heizern und Fabrikanten hautnah in Gebärdensprache erleben. Im Arbeiterhaus tauchen sie in die Lebenswelt der Arbeiter vor 100 Jahren ein. Wie wurde hier gewohnt, gelebt, gegessen und geschlafen?Zu „IndustrieInsekten – In einem unbekannten Land“ lädt dasein. Insekten sind mit ihren schillernden Farben, fremdartigen Formen und erstaunlichen Fähigkeiten faszinierend. Doch die Bestände schwinden, viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Ute Matzkows und Klaus Rieboldt waren mit ihren Kameras auf den Arealen der acht LWL-Museen für Industriekultur unterwegs. Sie zeigen den Besuchern das unbekannte Land der „IndustrieInsekten“, erlauben Begegnungen auf Augenhöhe und das natürlich mit gebärdensprachlicher Übersetzung.Ausführliche Informationen gebärdet der taube Gebärdensprachdolmetscher Rafael Grombelka zu allen Führungen für Gehörlose im Einladungsfilm der LWL-Museen auf www.deafservice.de