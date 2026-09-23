Im Chamäleon Theater Berlin genießen jetzt Gehörlose mit Vibrationswesten und Vibrationsgürtel die Produktion „Kintsugi“
Der Showtrailer und der Einladungsfilm mit Gebärdensprache ist auf www.deafservice.de zu sehen.
Neun Akrobaten und Akrobatinnen begegnen sich an einer unwirklichen Bushaltestelle. Jede Person scheint etwas hinter sich lassen zu wollen, doch niemand weiß genau, wohin der nächste Weg führt. In einer Traumbühnenwelt wechseln die akrobatischen Darstellungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Werk verbindet eine Vielzahl von Zirkusdisziplinen mit eindrucksvollen Soli und fein choreografierten Gruppenszenen.
Das Chamäleon Theater legt besonderen Wert auf kulturelle Teilhabe und Barrierefreiheit. so werden jetzt auch Vibrationsgürtel und Vibrationswesten für Hörbehinderte angeboten, die sie während der Show tragen können. Zusätzlich sind Hörschleifen vorhanden und der Einlass und die Begrüßung erfolgen in Deutscher Gebärdensprache (DGS) am
24.09.2026, 20:00 Uhr und am 15.10.2026, 20:00 Uhr
Weitere detaillierte Infos in DGS und mit Untertitelung gibt es im Trailer auf www.deafservice.de.
Für hörbehinderte und gehörlose Zuschauer sind spezielle Plätze mit guter Sicht auf die Bühne reserviert (im Saalplan türkis markiert). Eintrittskarten sind online oder per E-Mail sowie direkt an der Theaterkasse erhältlich.
Die Spieldauer beträgt 110 Minuten inklusive einer Pause. Die Altersempfehlung für die Vorstellung ist ab 12 Jahren. Die Karten kosten regulär 68 € und ermäßigt 41 €. Für Menschen mit geringen finanziellen Möglichkeiten steht ein Soli-Ticket zu 10,00 € zur Verfügung.
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