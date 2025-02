Ich war schon immer eine Kämpferin – Interview mit Heike Heubach, gehörlose SPD-Bundestagsabgeordnete

Heike Heubach ist seit März 2024 die erste gehörlose Bundestagsabgeordnete. Eigentlich sollte diese Amtszeit 1,5 Jahre dauern. Durch die vorgezogenen Neuwahlen am 23.02.2025 muss sie bereits jetzt für den Einzug in den Bundestag kämpfen.Im Interview mit Judit Nothdurft berichtet sie über ihren Wahlkampf und die Beweggründe, sich politisch zu engagieren. „In die Politik bin ich gegangen, um Veränderung zu bewirken und für Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle Menschen zu kämpfen. Ich war schon immer eine Kämpferin“, so Heubach.Im Gespräch betonte Heubach die Bedeutung von Barrierefreiheit und Inklusion in der politischen Landschaft. Als taube Person setzt sie sich auch für die Gehörlosen-Community ein und hat erreicht, dass die SPD die Gebärdensprache ins Wahlprogramm aufgenommen hat. Ebenso engagiert sie sich auch für andere Communities wie queere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, junge Menschen, Frauen und alle Menschen mit Behinderung.Im Mittelpunkt Ihrer Kampagne stehen Themen wie bezahlbares Wohnen als Grundrecht, Chancengleichheit, Umwelt- und Klimaschutz, hochwertige, kostenlose und digitale Bildung von der Kita bis zum Meister sowie nachhaltige, erschwingliche, barrierefreie und sichere Mobilität.Das Interview mit Heike Heubach auf www.deafservice.de verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig es ist, politische Prozesse inklusiver zu gestalten und allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.