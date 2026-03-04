Gebärdensprachpädagogin und Unternehmerin stellt ihre Arbeit vor
Infofilm über Brigitte Baumann auf deafservice.de
Brigitte Baumann wurde gehörlos in Wien geboren und absolvierte ihre Ausbildung zur ÖGS-Pädagogin bei „equalizent“. Im Oktober 2023 gründete sie ihr eigenes Unternehmen „HandsCom“. Seither ist sie als selbstständige Gebärdensprachpädagogin tätig und unterrichtet die Österreichische Gebärdensprache in unterschiedlichen Kommunikationsformen. Neben Kursangeboten für Gruppen bietet sie auch individuellen Privatunterricht an.
Als gebärdensprachlich taubblinde Expertin beschäftigt sich Brigitte Baumann seit 2010 mit dem Thema Taubblindheit. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Vermittlung von Lormen sowie taktilen Gebärden. In Vorträgen informiert sie praxisnah über Kommunikationsmöglichkeiten mit taubblinden Menschen und sensibilisiert für deren besondere Bedürfnisse im Alltag.
Über ihre Website stellt sie darüber hinaus verschiedene Produkte mit Bezug zur Österreichischen Gebärdensprache bereit, darunter Lernmaterialien und Geschenkartikel.
Der Imagefilm von Brigitte Baumann ist auf www.deafservice.de in Gebärdensprache (ÖGS) und mit Untertitelung zu sehen.
