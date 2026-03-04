Kontakt
Gebärdensprachpädagogin und Unternehmerin stellt ihre Arbeit vor

Infofilm über Brigitte Baumann auf deafservice.de

Auf der Plattform www.deafservice.de ist ein neuer Infofilm über die Arbeit von Brigitte Baumann, geprüfte Pädagogin für Österreichische Gebärdensprache (ÖGS), veröffentlicht worden. Der Film gibt Einblicke in ihren beruflichen Werdegang, ihre Unterrichtstätigkeit sowie ihr Engagement im Bereich Gebärdensprache und Taubblindheit.

Brigitte Baumann wurde gehörlos in Wien geboren und absolvierte ihre Ausbildung zur ÖGS-Pädagogin bei „equalizent“. Im Oktober 2023 gründete sie ihr eigenes Unternehmen „HandsCom“. Seither ist sie als selbstständige Gebärdensprachpädagogin tätig und unterrichtet die Österreichische Gebärdensprache in unterschiedlichen Kommunikationsformen. Neben Kursangeboten für Gruppen bietet sie auch individuellen Privatunterricht an.

Als gebärdensprachlich taubblinde Expertin beschäftigt sich Brigitte Baumann seit 2010 mit dem Thema Taubblindheit. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Vermittlung von Lormen sowie taktilen Gebärden. In Vorträgen informiert sie praxisnah über Kommunikationsmöglichkeiten mit taubblinden Menschen und sensibilisiert für deren besondere Bedürfnisse im Alltag.

Über ihre Website stellt sie darüber hinaus verschiedene Produkte mit Bezug zur Österreichischen Gebärdensprache bereit, darunter Lernmaterialien und Geschenkartikel.

Der Imagefilm von Brigitte Baumann ist auf www.deafservice.de in Gebärdensprache (ÖGS) und mit Untertitelung zu sehen.

Judit Nothdurft Consulting

Die Firma Judit Nothdurft Consulting (www.jnc-business.de) berät seit 2007 ihre Kunden zu Themen Barrierefreiheit, Inklusion und unterstützt sie bei Marketing-, und Presseaktivitäten. Neben der konsultativen Tätigkeit unterrichtet Judit Nothdurft als Dozentin an Universitäten, Bildungsinstituten und für Firmen den Umgang und die Kommunikation mit Schwerhörigen / Gehörlosen. Sie ist Initiatorin und Betreiberin des Serviceportals für Hörbehinderte / Gehörlose www.deafservice.de

