Fühlbar inklusiv: Das Berliner Chamäleon Theater geht neue Wege
Experteninterview mit Alexandra Henn, Referentin der Intendanz des Chamäleon Theaters auf www.deafservice.de
Die Vibrationswesten verfügen über 16 Motoren, die verschiedenen Töne an unterschiedlichen Stellen des Oberkörpers in variabler Intensität übertragen. Die Gürtel machen vor allem die Bässe der Musik fühlbar. Auch der hölzerne Boden des historischen Ballsaals trägt dazu bei, die Rhythmen der Inszenierungen körperlich wahrzunehmen.
Entstanden ist das Angebot durch die Zusammenarbeit mit dem Deaf Performer Eyk Kauly. Nach umfangreicher Recherche und einer Testphase mit gehörlosen Zuschauerinnen und Zuschauern hat das Theater die Technik fest in sein Angebot integriert. Heute stehen vier Westen und zwei Gürtel bei jeder Vorstellung zur Verfügung.
„Wir haben ein großes Interesse und Neugier wahrgenommen – mit jeder Vorstellung steigt es weiter! Für viele Gäste war es das erste Mal, dass sie es ausprobieren. Einige berichteten, dass es eine überwältigende Erfahrung für sie gewesen ist, „wie eine Stunde Therapie“ und wollten sich gar nicht mehr von den Westen trennen. Für manche Personen sind die Westen zu intensiv – da ist der Gürtel die bessere Alternative“, so Alexandra Henn.
Das Interview mit Judit Nothdurft ist auf dem Portal für Hörbehinderte / Gehörlose www.deafservice.de zu lesen. Ebenfalls hier ist ein Infofilm mit Eyk Kauly zu den Vibrationswesten- und Gürteln in Gebärdensprache mit Untertitelung zu sehen.