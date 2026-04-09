Fabbrica C gastiert mit „BELLO!“ auf der Chamäleon-Bühne – zwei Vorstellungen werden in Gebärdensprache gedolmetscht
Ein Showtrailer mit Gebärdensprache auf www.deafservice.de lädt zu den Aufführungen im Berliner Chamäleon Theater ein.
„BELLO!“ ist eine poetische und zugleich kraftvolle Verbindung aus Erzählkunst, zeitgenössischem Zirkus und akrobatischen Choreografien. Mal sanft und meditativ, mal rau und turbulent erkunden die Darsteller, wie wir Schönheit in uns selbst entdecken und wie wir diese in die Welt hinaustragen können.
Unter der Regie von Francesco Sgrò kreiert das internationale Ensemble Kurzgeschichten und macht die Feinheiten, Frustrationen und Wunder alltäglicher Begegnungen sichtbar. Meditative, verschlungene Akrobatik geht dabei nahtlos über in satirische Szenen, in schrille Modeschauen und freudvolle, fast tänzerische Ballette. „BELLO!“ ist ein Stück über die Kraft des Staunens – geschaffen von Künstler und Künstlerinnen, die neue Wege, Formen und Ausdrucksweisen suchen und finden.
Ein besonderes Highlight für Gehörlose sind die Vorstellungen am 16.04.2026 und am 12.05.2026. Der taube Schauspieler Eyk Kauly wird die lautsprachlichen Teile in Deutscher Gebärdensprache (DGS) dolmetschen. Auch der Einlass und die Begrüßung werden gedolmetscht. Einen ersten Einblick in die Vorstellung und wichtige Informationen beinhaltet der Einladungsfilm auf www.deafservice.de, gebärdet von Eyk Kauly.
Für hörbehinderte und gehörlose Zuschauer sind spezielle Plätze mit guter Sicht auf die Bühne reserviert, die im Saalplan türkis markiert sind. Dank der Unterstützung des Berliner Schwerhörigen-Vereins können hörbehinderte Zuschauer mobile Hörschleifen ausleihen. Eine Anmeldung für die mobilen Hörschleifen ist per E-Mail unter tickets@chamaeleonberlin.com oder telefonisch unter 030/4000 59 0 möglich. Eintrittskarten sind online oder per E-Mail sowie direkt an der Theaterkasse erhältlich.
Die Spieldauer beträgt 100 Minuten inklusive Pause. Die Altersempfehlung für die Vorstellung ist ab 12 Jahren. Die Vorstellung enthält Szenen mit teilweiser Nacktheit sowie humorvolle Darstellungen von Gewalt.
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