„Die erste Stunde gehört dem Patienten“ - tauber Audiotherapeut gibt Einblicke in seine Arbeit

Seit dem 1. Januar 2024 leitet Oliver Hupka als Therapeutischer Leiter die Audiotherapie am Helios Klinikum München West. Der heute beidseitig ertaubte Spezialist trägt zwei Cochlea-Implantate und bringt somit eigene Erlebnisse mit Hörschädigung in die Audiotherapie ein. Er beherrscht die Gebärdensprache und kennt die Herausforderungen seiner Patientinnen und Patienten aus eigener Erfahrung.„Die erste Stunde gehört dem Patienten“, betont Hupka im aktuellen Interview auf www.deafservice.de . Dieses Credo prägt seine Arbeit: Statt sich nur auf die technische Versorgung mit Hörgeräten oder Implantaten zu fokussieren, setzt er auf individuelle Strategien, die den Alltag mit Hörschädigung erleichtern.Sein Weg zur Audiotherapie begann 2012 während einer Reha. Damals selbst Betroffener, erkannte er die enorme Bedeutung der therapeutischen Begleitung: „Ich sah umgehend die Bedeutung der Audiotherapie und mein Wunsch war geboren, selbst in diesem Bereich zu arbeiten.“Im Helios Klinikum München West begleitet er Patienten von der ersten Beratung über die präoperative Phase bis hin zur lebenslangen Nachsorge. Dabei liegt der Fokus auf verhaltenstherapeutischen Ansätzen, aktiver Alltagsbewältigung und der Einbindung von Angehörigen.Neben seiner therapeutischen Tätigkeit engagiert sich Oliver Hupka seit Jahren ehrenamtlich für die Deutsche Cochlea Implantat Gesellschaft und ist Gründer der „Jungen Selbsthilfe Deaf-Ohr-Alive“.Das vollständige Interview ist auf www.deafservice.de zu lesen. Auf dem Portal werden monatlich Interviews über Themen veröffentlicht, die für Hörbehinderte und Gehörlose besonders interessant sind.