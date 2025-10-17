Die Zirkuskompanie Circa zeigt erneut die Produktion „Wolf“ im Chamäleon Theater – Vorstellung am 13.11.25 in Gebärdensprache
Der Einladungsfilm in Gebärdensprache ist ab sofort auf www.deafservice.de zu sehen.
In zwei kontrastreichen Szenen präsentiert das preisgekrönte Circa-Ensemble in „Wolf“ raffinierte Solo-Darbietungen und Duette, Bilder von Freiheit, Kontrolle und Verbindung. Im zweiten Teil ist das gesamte Ensemble auf der Bühne präsent und bezaubert die Zuschauer durch intensive Choreografien aus Akrobatik und Tanz, voll mitreißender Energie und Körperlichkeit.
Das textfreie Stück wird mit viel Bass und Musik begleitet. Der Einlass und die Begrüßung am Mittwoch, 13.11.25 wird live in Deutscher Gebärdensprache gedolmetscht.
Zusätzlich bietet der Schwerhörigen-Verein Berlin für hörbehinderte Zuschauer die Möglichkeit zur Ausleihe von mobilen Hörschleifen.
Die Vorstellung dauert 110 Minuten inklusive einer Pause und beginnt um 20:00 Uhr. Der Besuch ist ab 12 Jahren empfohlen. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer stehen spezielle Plätze mit guter Sicht auf die Bühne zur Verfügung. Diese Plätze sind im Online-Saalplan türkis markiert und können online oder per mail unter tickets@chamaeleonberlin.com gebucht werden.
Im Einladungsfilm mit Gebärdensprache und Untertitelung auf www.deafservice.de bekommen die Zuschauer weitere Informationen.