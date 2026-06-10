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Die Rechte der gehörlosen Community müssen im Alltag gelebt werden

Experteninterview mit ÖGLB-Präsidentin Helene Jarmer auf www.deafservice.de

(lifePR) (Röthenbach, )
Der Österreichische Gehörlosenbund (ÖGLB) setzt sich weiterhin für die gleichberechtigte Teilhabe gehörloser Menschen in allen Lebensbereichen ein. Im Interview betont ÖGLB-Präsidentin Mag.a Helene Jarmer die Bedeutung der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS) als anerkannte Sprache und wesentlichen Bestandteil kultureller Identität.

Im Haus der Gehörlosen in Wien vereint der ÖGLB zahlreiche Angebote für die Community, darunter das Nachrichtenportal Gebärdenwelt.tv, einen Telefondolmetschdienst sowie ein professionelles Filmstudio für Übersetzungen in ÖGS.

Ziel ist es, Informationen barrierefrei und in der Muttersprache (ÖGS) gehörloser Menschen verfügbar zu machen.

Jarmer unterstreicht, dass Barrierefreiheit nicht nur technische Zugänglichkeit bedeutet, sondern auch Selbstbestimmung, kulturelle Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Besonders die Digitalisierung eröffne neue Möglichkeiten, um Informationen, Bildung und Kommunikation in Gebärdensprache bereitzustellen.

Für die kommenden Jahre wünscht sich die Präsidentin, dass die Österreichische Gebärdensprache bilingual in allen Lebensbereichen selbstverständlich wird, eine konsequentere Umsetzung bestehender Rechte, mehr Bildungsangebote in ÖGS und die stärkere Einbindung gehörloser Menschen in politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. „Die Rechte der Community sollen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern im Alltag tatsächlich gelebt werden“, so Jarmer.

Das Interview mit Judit Nothdurft ist auf dem Portal für Hörbehinderte www.deafservice.de zu lesen.

Judit Nothdurft

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Judit Nothdurft Consulting

Die Firma Judit Nothdurft Consulting (www.jnc-business.de) berät seit 2007 ihre Kunden zu Themen Barrierefreiheit, Inklusion und unterstützt sie bei Marketing-, und Presseaktivitäten. Neben der konsultativen Tätigkeit unterrichtet Judit Nothdurft als Dozentin an Universitäten, Bildungsinstituten und für Firmen den Umgang und die Kommunikation mit Schwerhörigen / Gehörlosen. Sie ist Initiatorin und Betreiberin des Serviceportals für Hörbehinderte / Gehörlose www.deafservice.de

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