Die Rechte der gehörlosen Community müssen im Alltag gelebt werden
Experteninterview mit ÖGLB-Präsidentin Helene Jarmer auf www.deafservice.de
Im Haus der Gehörlosen in Wien vereint der ÖGLB zahlreiche Angebote für die Community, darunter das Nachrichtenportal Gebärdenwelt.tv, einen Telefondolmetschdienst sowie ein professionelles Filmstudio für Übersetzungen in ÖGS.
Ziel ist es, Informationen barrierefrei und in der Muttersprache (ÖGS) gehörloser Menschen verfügbar zu machen.
Jarmer unterstreicht, dass Barrierefreiheit nicht nur technische Zugänglichkeit bedeutet, sondern auch Selbstbestimmung, kulturelle Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Besonders die Digitalisierung eröffne neue Möglichkeiten, um Informationen, Bildung und Kommunikation in Gebärdensprache bereitzustellen.
Für die kommenden Jahre wünscht sich die Präsidentin, dass die Österreichische Gebärdensprache bilingual in allen Lebensbereichen selbstverständlich wird, eine konsequentere Umsetzung bestehender Rechte, mehr Bildungsangebote in ÖGS und die stärkere Einbindung gehörloser Menschen in politische und gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. „Die Rechte der Community sollen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern im Alltag tatsächlich gelebt werden“, so Jarmer.
Das Interview mit Judit Nothdurft ist auf dem Portal für Hörbehinderte www.deafservice.de zu lesen.
Judit Nothdurft
Judit Nothdurft Consulting
Tel: +49 911 95 33 96 26
Mail: judit@jnc-business.de
Web: www.jnc-business.de
Fotorechte: Robert Harson