Barrierefrei und sicher: Zwei-Sinne-Notruf im Aufzug schützt Gehörlose und Schwerhörige
Interview mit Odo Hake dem Marketingleiter von Telegärtner GmbH auf www.deafservice.de.
Die Telegärtner Elektronik GmbH hat hierfür ein visuelles Zwei-Sinne-Notrufsystem entwickelt, das entweder über ein Smartphone (VNS) oder über ein fest verbautes Touchdisplay (HBN) in der Aufzugkabine eine barrierefreie Lösung bietet. „Die Kommunikation erfolgt rein visuell und ist in 29 Sprachen möglich, ganz ohne gesprochene Sprache.“, erklärt Odo Hake, Marketingleiter bei Telegärtner Elektronik.
Der Ablauf der Zwei-Sinne-Notruf ist bewusst einfach: Wie beim Standardnotruf wird der Notrufknopf etwa drei Sekunden lang gedrückt. Danach kann die betroffene Person mit dem eigenen Smartphone den in der Aufzugkabine angebrachten QR-Code scannen. Ohne App oder Mobilfunkverbindung öffnet sich eine barrierefreie Benutzeroberfläche direkt im Browser. Über eine barrierefreie Oberfläche wird per Fingertipp kommuniziert und Nachrichten an die Notrufzentrale gesendet, die in Echtzeit visuell antwortet – zum Beispiel mit „Notruf wurde übermittelt“ oder „Hilfe ist unterwegs“.
Alternativ kann auch die nachrüstbare Touchdisplay-Variante HBN direkt in der Kabine installiert werden. Beide Systeme, der Visuelle Notruf Smartphone (VNS) und das Hörbehinderten Notrufsystem (HBN) sorgen dafür, dass auch ohne gesprochene Sprache eine klare Kommunikation möglich ist.
Das vollständige Interview mit Odo Hake ist auf www.deafservice.de zu lesen.
Judit Nothdurft
