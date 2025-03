Änderung der Servicenummer für Hörende bei Tess

Im Interview mit Judit Nothdurft gibt Nadine Brohm, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei den Tess – Relay-Diensten, spannende Einblicke in die Arbeit der Firma sowie über wichtige Änderungen im Bereich der Kontaktmöglichkeiten.Die Tess - Relay-Dienste in Osterrönfeld mit über 8.000 Kunden ist ein bundesweiter Telefonvermittlungsdienst für hör- und sprachbehinderte Menschen. Professionelle Gebärdensprachdolmetscher und Schriftdolmetscher übersetzen hier simultan Telefongespräche von Deutscher Gebärdensprache (DGS) und Schriftsprache in deutsche Lautsprache und umgekehrt. Sie ermöglichen so, dass auch gehörlose Menschen eigenständig telefonieren können.Hörbehinderte, die bei Tess als Kunden angemeldet sind, können über eine Software mit Hilfe von dazugeschalteten Gebärdensprachdolmetschern oder Schriftdolmetschern Telefonate mit hörenden Menschen führen. Diese Telefonate sind jederzeit spontan möglich, die Firma ist 24/7 erreichbar.Im Interview erfahren die Leser über eine wichtige Änderung ab dem 01.03.25. Statt der bisherigen Servicenummer 01805 gibt es neue Festnetznummern sowohl für die private, wie auch für die berufliche Nutzung.„Wir haben im letzten Jahr vermehrt wahrgenommen, dass die Servicerufnummern bei Firmen gesperrt wurden. Das bedeutet für unsere Kunden, dass sie dort nicht anrufen können. Umgekehrt können auch hörende Personen nicht bei unseren Kunden anrufen, wenn die eigene Firma Anrufe zu Servicerufnummern gesperrt hat“, so Nadine Brohm.Das Interview ist mit allen weiteren Infos ist auf www.deafservice.de zu lesen.Judit NothdurftJudit Nothdurft ConsultingTel: +49 911 95 33 96 26Mail: judit@jnc-business.de Web: www.jnc-business.de