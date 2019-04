Jowat rückt innovative PUR- Technologien in den Mittelpunkt

Der Einsatz neuer Materialien und die Entwicklung neuer, optimierter Matratzenaufbauten können herkömmliche Klebsysteme in der Schaummatratzenmontage schnell an ihre Grenzen bringen. Eine sinnvolle und effiziente Lösung für entstehende Probleme kann hier der Umstieg auf reaktive PUR-Schmelzklebstoffe sein. Welche Vorteile in Sachen Effizienz und Prozesssicherheit der Einsatz von PUR-Schmelzklebstoffen der Reihe Jowatherm-Reaktant® in der Matratzenfertigung bietet, zeigt Jowat auf der Weltleitmesse für Möbelfertigung und Innenausbau, der interzum in Köln.Die Pluspunkte des Einsatzes dieser Klebstoffe liegen dabei auf der Hand: PUR-Schmelzklebstoffe erzielen hochwertige Klebungen mit guter Langzeitbeständigkeit, haben kurze Presszeiten, eine hohe Anfangs- und Verbundfestigkeit sowie eine hohe Wärmebeständigkeit. Beim Einsatz entsteht keinerlei Wassereintrag in der Matratze, was eine Inline-Fertigung ohne nennenswerte Trocknungszeiten ermöglicht und somit insbesondere den Montage- und Verpackungsprozess von Rollmatratzen deutlich beschleunigen kann. Mit den aktuellen Produkten der Reihe Jowatherm-Reaktant® können marktübliche Materialien in der Matratzenfertigung verbunden werden, selbst schwer zu klebende Materialen wie Latex, Viskose oder Gelschaum.Neben diesem Themenschwerpunkt liefert der Detmolder Klebstoffspezialist auf der interzum Ein- und Ausblicke rund um die stetig wachsende Anzahl von Produkten seiner monomerreduzierten PUR-Produktfamilie Jowatherm-Reaktant® MR. In dieser Produktgruppe bietet Jowat kennzeichnungsfreie PUR-Schmelzklebstoffe für unterschiedlichste Anwendungen wie die Flachkaschierung von Holzwerkstoffplatten oder die Kantenklebung an. Damit stellt Jowat einmal mehr seine technologische Kompetenz und sein Innovationspotential im Themenfeld der PUR-Klebstoffe unter Beweis.100 Jahre Jowat. Bereits seit 1919 setzt der weltweit agierende Detmolder Klebstoffspezialist konsequent und erfolgreich auf überzeugende Produktvielfalt, tiefgehende Branchenkenntnis sowie Kundennähe. Unter dem Jubiläumsmotto „Unsere Versprechen halten – seit 1919“ präsentiert auch Jowat auf der 60. interzum in Köln vom 20. bis 23. Mai in Halle 10.1 Stand F010 G011.