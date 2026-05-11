plantours: 2027 noch mehr Themenkreuzfahrten auf dem Fluss

Ganz neu im Programm: Flusskreuzfahrten auf dem Nil inklusive zwei Tagen Kairo

Mit mehr Themenkreuzfahrten als jemals zuvor, startet plantours in die Flusssaison 2027. Dazu kommt ein Flottenneuzugang für Fahrten auf dem Nil. Im neuen Programm baut der Hamburger Veranstalter die Themen- und Eventreisen an Bord deutlich aus, insgesamt sechs Schiffe legen im kommenden Jahr zu 165 Reisen ab. Die Bandbreite reicht von Yoga über Gesundheitsreisen, Ayurveda oder Comedy und Polit-Talks bis zu Besuchen großer Musikevents mit Stargeiger André Rieu in Maastricht. Ergänzt wird das Programm durch Eventreisen mit kölschem Karneval an Bord oder „Rhein in Flammen“.Hauptfahrtgebiete der plantours-Schiffe sind neben Rhein, Donau, Main und Mosel sowie Kanälen und Flüssen in Holland und Belgien der Elbe-Havel-Kanal und die Peene. Neu dazu kommt ein 5-Sterne-Schiff für Flusskreuzfahrten auf dem Nil von Luxor bis Assuan inklusive zweitägigem Vorprogramm Kairo mit Besuchen der Cheops-Pyramide und dem Anfang des Jahres neu eröffneten Ägyptischen Museum in Kairo. Zusätzlich buchbar ist außerdem ein Badeaufenthalt in Hurghada.Für alle Flussreisen von plantours gelten bis Ende November 2026 Frühbuchervorteile.zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Bremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.