plantours: 2027 noch mehr Themenkreuzfahrten auf dem Fluss

- Ganz neu im Programm: Flusskreuzfahrten auf dem Nil inklusive zwei Tagen Kairo
Für alle Flussreisen von plantours gelten bis Ende November 2026 Frühbuchervorteile.
Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de
plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Bremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.