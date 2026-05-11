Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060317

JOHN WILL Kommunikation Plantagenhof 8 Findorffstraße 22-24 28215 Bremen, Deutschland http://www.will-kommunikation.de
Ansprechpartner:in Herr John Will
Logo der Firma JOHN WILL Kommunikation

plantours: 2027 noch mehr Themenkreuzfahrten auf dem Fluss

Angebot reicht von Yoga oder Comedy über Gesundheitsreisen, Ayurveda bis zu Besuchen großer Musikevents

(lifePR) (Hamburg, )
Mit mehr Themenkreuzfahrten als jemals zuvor, startet plantours in die Flusssaison 2027. Dazu kommt ein Flottenneuzugang für Fahrten auf dem Nil. Im neuen Programm baut der Hamburger Veranstalter die Themen- und Eventreisen an Bord deutlich aus, insgesamt sechs Schiffe legen im kommenden Jahr zu 165 Reisen ab. Die Bandbreite reicht von Yoga über Gesundheitsreisen, Ayurveda oder Comedy und Polit-Talks bis zu Besuchen großer Musikevents mit Stargeiger André Rieu in Maastricht. Ergänzt wird das Programm durch Eventreisen mit kölschem Karneval an Bord oder „Rhein in Flammen“.
  • Ganz neu im Programm: Flusskreuzfahrten auf dem Nil inklusive zwei Tagen Kairo
Hauptfahrtgebiete der plantours-Schiffe sind neben Rhein, Donau, Main und Mosel sowie Kanälen und Flüssen in Holland und Belgien der Elbe-Havel-Kanal und die Peene. Neu dazu kommt ein 5-Sterne-Schiff für Flusskreuzfahrten auf dem Nil von Luxor bis Assuan inklusive zweitägigem Vorprogramm Kairo mit Besuchen der Cheops-Pyramide und dem Anfang des Jahres neu eröffneten Ägyptischen Museum in Kairo. Zusätzlich buchbar ist außerdem ein Badeaufenthalt in Hurghada.

Für alle Flussreisen von plantours gelten bis Ende November 2026 Frühbuchervorteile.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Bremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

 

JOHN WILL Kommunikation

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Bremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.