Weltweite Wahl: Swan Hellenic zählt zu den fünf besten Expeditions-Anbietern

Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2026 für Swan Hellenic! Damit zählt Swan Hellenic zu den fünf besten Expeditions-Anbietern der Welt. Zudem gehört das Unternehmen zu den nur drei spezialisierten Expeditionskreuzfahrt-Anbietern, die es in diese renommierte Rangliste geschafft haben. Die Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards zählen zu den angesehensten Auszeichnungen in der Luxus-Reisebranche. Mehr als 798.000 Leserinnen und Leser aus den USA nehmen jährlich an der Umfrage teil und zeichnen mit weltweiten Reiseerfahrungen Hotels, Kreuzfahrtgesellschaften, Reiseziele, Fluggesellschaften und Resorts aus, die sie besonders schätzen.Die Auszeichnung würdigt den besonderen Ansatz von Swan Hellenic für Expeditionskreuzfahrten, die mit den drei hochmodernen Schiffen »SH Diana«, »SH Vega« und »SH Minerva« zu einigen der bemerkenswertesten Reiseziele der Erde führen. Der Platz unter den Top Five – und die Positionierung als einer von nur drei reinen Expeditionskreuzfahrt-Anbietern in den Top Five neben Viking und Celebrity Cruises – spiegelt eine besondere Form des Expeditionsreisens wider: persönlich, durchdacht und getrieben von echter Entdeckerfreude.„Wir fühlen uns sehr geehrt, durch die anspruchsvollen Leserinnen und Lesern von Condé Nast Traveler als eine der drei besten Expeditionskreuzfahrt-Linien und unter den Top Fünf der weltweiten Expeditionsanbieter ausgezeichnet worden zu sein“, erklärt Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic. „Diese Auszeichnung bestätigt die besonderen Reiseerlebnisse, die wir unseren Gästen bieten und gleichzeitig auch das Engagement unserer Teams auf den Schiffen und an Land. Sie bekräftigt zudem unsere Überzeugung: Expeditionsreisen sollten Gäste nicht nur an außergewöhnliche Orte bringen, sondern auch die Perspektive auf die Welt nachhaltig verändern.“Die Readers’ Choice Awards von Condé Nast Traveler sind die am längsten bestehenden Auszeichnungen des Magazins und zählen zu den einflussreichsten Leserwahlen im globalen Tourismussektor.startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.