Neue Flusskreuzfahrten von Vietnam bis Kambodscha mit plantours

Flusskreuzfahrten und Fernreisen schließen sich nicht aus. Exotisch und luxuriös, entspannend und spannend zugleich. Zu vier Fahrten auf dem Mekong im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 legt plantours mit dem 5-Sterne-Schiff »La Marguerite« ab: Das jeweils elftägige Programm des Hamburger Kreuzfahrtveranstalters startet in Vietnams Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals Saigon) und führt zu schwimmenden Märkten, Tempeln, kleinen Ortschaften und über Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh zum Anschlussprogramm mit Besuch des UNESCO-Welterbes Angkor Wat.Plantours inkludiert für diese vier Flusskreuzfahrten auf dem Mekong sämtliche Landausflüge und die volle Verpflegung an Bord mit Getränken zu den Mahlzeiten. Die luxuriöse »La Marguerite« bietet Platz für 90 Gäste in Kabinen mit Balkon.12.11. bis 22.11 und 26.11. bis 06.12.2025 sowie 04.02. bis 14.02. und 15.04. bis 25.04.2026, ab 3.099 Euro in der 2-Bett-Außenkabine Deluxe, voller Verpflegung an Bord sowie Hotelübernachtungen in Ho-Chi-Minh-Stadt und Siem Reap. Flüge sind optional zubuchbar.zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Diese weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter werden um ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas ergänzt.