Neue Flusskreuzfahrten von Vietnam bis Kambodscha mit plantours
Elftägige Flusskreuzfahrten auf dem Mekong verbinden Exotik und Luxus
Plantours inkludiert für diese vier Flusskreuzfahrten auf dem Mekong sämtliche Landausflüge und die volle Verpflegung an Bord mit Getränken zu den Mahlzeiten. Die luxuriöse »La Marguerite« bietet Platz für 90 Gäste in Kabinen mit Balkon.
Reisetermine: 12.11. bis 22.11 und 26.11. bis 06.12.2025 sowie 04.02. bis 14.02. und 15.04. bis 25.04.2026, ab 3.099 Euro in der 2-Bett-Außenkabine Deluxe, voller Verpflegung an Bord sowie Hotelübernachtungen in Ho-Chi-Minh-Stadt und Siem Reap. Flüge sind optional zubuchbar.
plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Diese weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter werden um ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas ergänzt.