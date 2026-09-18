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Kreuzfahrt: Ferien mit Kindern auf einem Großsegler

Abseits der Rennstrecken großer Kreuzfahrtschiffe zu kleinen Karibikinseln und an die Pazifikküste Costa Ricas

(lifePR) (Bremen, )
Star Clippers, weltgrößter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, holt Familien für ein Abenteuer unter Segeln an Bord: Ob auf der Suche nach einem Piratenschatz, beim Schnorcheln mit Meeresschildkröten oder beim Beobachten der Affen im Urwald – all das ist als Familie auf den drei Großseglern »Star Flyer«, »Star Clipper« und »Royal Clipper« der Reederei Star Clippers in den Winterferien 2026 und im Frühjahr 2027 möglich.  „Es ist gerade für Kinder faszinierend zu sehen, wie sich die Schiffe allein durch die Kraft des Windes fortbewegen“, sagt Leo Chang, Geschäftsführer Star Clippers.

Hinzu kommt, dass Star Clippers auf ausgewählten Segel-Reisen ein ganz besonderes Angebot für Familien bereithält: Das erste Kind reist fast kostenfrei, es fallen lediglich geringe Hafengebühren an. Für weitere Kinder sparen Eltern in den kommenden Weihnachts- und Osterferien bis zu 50 Prozent des Reisepreises.

Der Viermaster »Star Clipper« setzt kurz nach den Weihnachtstagen in Puerto Caldera für eine Fahrt entlang der Pazifikküste Costa Ricas die Segel. Das Schiff nimmt dabei Kurs auf die Islas Tortugas, die als schönste Inseln Costa Ricas gelten: Riesige Kokosnusspalmen rahmen weiße Sandstrände ein. Das kristallklare Wasser lädt zum Schnorcheln und Kajakfahren ein. Wer die Unterwasserwelt lieber trocken bestaunen möchte, unternimmt eine Tour mit dem Glasbodenboot. 
  • Kreuzfahrten unter Segeln: Auch für Familien eine entspannte Reiseform
Die Routen des Schwesterschiffes »Star Flyer« und des majestätischen Fünfmasters »Royal Clipper« führen im Winter 2026 und Frühjahr 2027 abseits der Rennstrecken großer Kreuzfahrtschiffe zu kleinen karibischen Inseln. Dort erleben Familien mit Kindern nicht nur ein entspanntes Feriengefühl an Bord, sondern wandeln auf den Spuren von Piraten und erfahren etwa, wo die legendäre „Schatzinsel“ liegt.

Die speziellen Familienangebote gelten für ausgewählte Termine zwischen Dezember 2026 und März 2027 in der Karibik und an Costa Ricas Pazifikküste. Das Angebot gilt für Segel-Kreuzfahrten mit dem Viermaster »Star Clipper« und dem baugleichen Schwesterschiff »Star Flyer« sowie dem weltgrößten Fünfmast-Vollschiff »Royal Clipper« in den Kabinenkategorien 2 bis 6.

Reisebeispiel: »Star Clipper«, 26. Dezember 2026 bis 1. Januar 2027, 7 Nächte, Costa Rica, ab/bis Puerto Caldera, ab 2.895 Euro pro Person (Erwachsene) in der Außenkabine und inkl. voller Bordverpflegung.

Weitere Informationen www.starclippers.com

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

 

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Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik und das Mittelmeer. Seit 2022 kreuzt die »Star Clipper« auch vor der Küste Costa Ricas. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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