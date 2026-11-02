Island: Neue Kombination aus Seereise und Landprogramm

Arctic ProCruises legt im neuen Seereisen-Programm für den Sommer 2027 eine 14-tägige kombinierte Gruppenreise nach Island auf: Als Expeditions-Kreuzfahrt auf der „MS Plancius“ mit einer anschließenden neuen Sonderreise durch den nur selten besuchten Nordwesten Islands. Sowohl die Woche an Bord als auch das Islandprogramm begleitet Island-Experte Dietmar Schäffer.Der Hamburger Veranstalter Arctic ProCruises setzt auf kleine Schiffe und damit einhergehend große Naturerlebnisse. Die erste Woche dieser neuen Gruppenreise verbringen die Gäste an Bord des wendigen und komfortablen Expeditionsschiffes „MS Plancius“. Ursprünglich ein ozeanographisches Forschungsschiff, wurde es zu einem Expeditionsschiff umgebaut. Dank modernster Technologie und einer hohen Eisklasse ist „MS Plancius“ hervorragend für nordische Gewässer geeignet. Die Expeditions-Kreuzfahrt führt bei Mitternachtssonne über den Nord-Polarkreis und bis an das grönländische Packeis sowie in den spektakulären Nordwesten Islands mit Vulkanen und einer einzigartigen Tierwelt, die von Papageientauchern bis zu unterschiedlichen Walen reicht.Während der zweiten Woche entdeckt die Gruppe, weiterhin begleitet von Dietmar Schäffer, den Nordwesten Islands während eines speziellen Landprogramms: Dabei geht es unter anderem in die „Hauptstadt“ für Walbeobachtungen, Husavik, an den Skagafjördur, der als das Zentrum der isländischen Pferdezucht gilt, und zum Lavatunnel Raufarhólshelli, einer gewaltigen unterirdischen Röhre, die vor mehr als 5.000 Jahren bei einem Vulkanausbruch entstanden ist.Gruppenreise „Expedition Island“ vom 13. bis 26. Juni 2027, Flüge ab/bis Deutschland, 7-tägige Seereise an Bord der „MS Plancius“ sowie ein 7-tägiges Nachprogramm auf Island und Reisebegleitung von Dietmar Schäffer: 14 Tage, ab 9.060 EUR pro Person in der Außenkabine.dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit drei europäischen Standorten. Mit kleinen Schiffen werden Seereisen mit Expeditionscharakter in den arktischen Gewässern vor Island, Grönland und Spitzbergen angeboten, teilweise als Kombination mit eigenen Landprogrammen. Begleitende Lektoren machen die Passagiere von Arctic ProCruises mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut.