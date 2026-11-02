Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1077928

JOHN WILL Kommunikation Plantagenhof 8 Findorffstraße 22-24 28215 Bremen, Deutschland http://www.will-kommunikation.de
Ansprechpartner:in Herr John Will
Logo der Firma JOHN WILL Kommunikation

Island: Neue Kombination aus Seereise und Landprogramm

Neue Gruppenreise: Arctic ProCruises startet im Sommer 2027 zu einer Expeditions-Seereise in Kombination mit einem Landprogramm auf Island / Packeis, Datumsgrenze, Mitternachtssonne, Walbeobachtungen und eine Sonderreise durch den nur selten besuchten

(lifePR) (Bremen, )
Arctic ProCruises legt im neuen Seereisen-Programm für den Sommer 2027 eine 14-tägige kombinierte Gruppenreise nach Island auf: Als Expeditions-Kreuzfahrt auf der „MS Plancius“ mit einer anschließenden neuen Sonderreise durch den nur selten besuchten Nordwesten Islands. Sowohl die Woche an Bord als auch das Islandprogramm begleitet Island-Experte Dietmar Schäffer.

Der Hamburger Veranstalter Arctic ProCruises setzt auf kleine Schiffe und damit einhergehend große Naturerlebnisse. Die erste Woche dieser neuen Gruppenreise verbringen die Gäste an Bord des wendigen und komfortablen Expeditionsschiffes „MS Plancius“. Ursprünglich ein ozeanographisches Forschungsschiff, wurde es zu einem Expeditionsschiff umgebaut. Dank modernster Technologie und einer hohen Eisklasse ist „MS Plancius“ hervorragend für nordische Gewässer geeignet. Die Expeditions-Kreuzfahrt führt bei Mitternachtssonne über den Nord-Polarkreis und bis an das grönländische Packeis sowie in den spektakulären Nordwesten Islands mit Vulkanen und einer einzigartigen Tierwelt, die von Papageientauchern bis zu unterschiedlichen Walen reicht.

Während der zweiten Woche entdeckt die Gruppe, weiterhin begleitet von Dietmar Schäffer, den Nordwesten Islands während eines speziellen Landprogramms: Dabei geht es unter anderem in die „Hauptstadt“ für Walbeobachtungen, Husavik, an den Skagafjördur, der als das Zentrum der isländischen Pferdezucht gilt, und zum Lavatunnel Raufarhólshelli, einer gewaltigen unterirdischen Röhre, die vor mehr als 5.000 Jahren bei einem Vulkanausbruch entstanden ist.

Reisetermin Arctic ProCruises: Gruppenreise „Expedition Island“ vom 13. bis 26. Juni 2027, Flüge ab/bis Deutschland, 7-tägige Seereise an Bord der „MS Plancius“ sowie ein 7-tägiges Nachprogramm auf Island und Reisebegleitung von Dietmar Schäffer: 14 Tage, ab 9.060 EUR pro Person in der Außenkabine.

Weitere Informationen: www.arcticprocruises.de

Arctic ProCruises ist eine Marke der Island ProTravel GmbH, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit drei europäischen Standorten. Mit kleinen Schiffen werden Seereisen mit Expeditionscharakter in den arktischen Gewässern vor Island, Grönland und Spitzbergen angeboten, teilweise als Kombination mit eigenen Landprogrammen. Begleitende Lektoren machen die Passagiere von Arctic ProCruises mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.