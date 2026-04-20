Flusskreuzfahrt: Drei starke Frauen für die Taufe der VIVA BEYOND

Darüber hinaus ist die Taufe der VIVA BEYOND ein Statement für weibliches Unternehmertum: Denn im Mittelpunkt der Taufzeremonie stehen drei Frauen, die jede auf ihre Weise für Erfahrung, Sichtbarkeit und Vision stehen – innerhalb und außerhalb der Branche: Im Herzen von Paris wird die Norwegerin Cecilie Kopperud, Leiterin des Bereichs Kreuzfahrt beim Reiseveranstalter „Escape Travel“, die Taufpatin der VIVA BEYOND. Dazu kommen zwei weitere starke Frauen: Andrea Kruse, CEO, Co-Founderin und „Herz“ von VIVA Cruises sowie als Moderatorin der Taufveranstaltung die dänische Journalistin und Autorin Annamette Fuhrmann.
- VIVA BEYOND hebt die Flusskreuzfahrt auf ein neues Niveau
- Taufpatin Kopperud: „VIVA Cruises macht Flusskreuzfahrt auch für ein jüngeres Publikum relevanter“
Moderiert wird die Tauf-Zeremonie von der dänischen Journalistin Annamette Fuhrmann. Sie ist dafür bekannt, den Fokus auf Themen rund um das Leben von Frauen zu richten. „Ich habe zugesagt, weil ich an die Kraft der Frauen und ihre Sichtbarkeit in der Welt glaube – auch auf dem Wasser. Mit der Taufe der VIVA BEYOND feiern wir nicht nur ein Schiff, sondern symbolisch auch das Recht der Frauen, Raum einzunehmen, zu führen und den Weg zu weisen. Die Tatsache, dass Schiffe als weiblich bezeichnet werden, macht das Ganze noch kraftvoller.“
- VIVA Boutique: Premierensaison hervorragend gebucht
Die Philosophie schwimmender Boutique-Hotels spiegelt sich bei VIVA Boutique zusätzlich in „Signature Excursions“ wider, die exklusive Inhalte bieten und weit über Stadtrundgänge oder Besichtigungen hinausgehen, dabei emotional und sinnlich Kunst, Kulinarik oder Kultur und Lifestyle in den Vordergrund stellen.
Sterne-Koch David Görne kreiert die Fine-Dining-Menüs im MOMENTS, einem der drei Bord-Restaurants. Erlesene Weine, Gourmet-Menüs und selbst die Minibar in den Kabinen oder Suiten sind fester Bestandteil des anspruchsvollen All-Inclusive-Angebots auf allen Reisen. Sogar ein Wäscheservice zählt dazu.
Die am 10. Mai 2026 startende Premierensaison ist mit mehr als 80 Prozent Auslastung bereits hervorragend gebucht.
Weitere Informationen: www.viva-cruises.com Tel: +49 211 274 032 50
VIVA Cruises, gegründet 2018 mit Firmensitz Düsseldorf, ist Europas modernster Flusskreuzfahrt-Veranstalter und gehört als Premium-Anbieter zur renommierten Schweizer Reederei Scylla AG mit bald mehr als 50 Flussschiffen. Unter dem Motto „Enjoy the Moment“ genießt ein internationaler Gäste-Mix passend zu einer elegant legeren Atmosphäre täglich mehrgängige Gourmet-Menüs und ein All-Inclusive-Angebot mit hochwertigen Weinen und Spirituosen aus der gesamten Barkarte sowie in allen Kabinen Kaffeemaschinen und täglich gefüllte Minibars. WLAN und Trinkgelder sind ebenfalls im Reisepreis enthalten. Die teils ganzjährigen Fahrtgebiete führen auf Rhein, Main, Mosel, Elbe, Weser und Donau sowie Seine, Rhône und Douro. Die Flotte von VIVA Cruises wächst jährlich dynamisch weiter. Die Schiffe, betrieben mit synthetischem GTL-Treibstoff (ab 2026 HVO), nutzen zusätzlich Landstrom und Solarpaneele für die Energieversorgung.
Mit VIVA Boutique startet VIVA Cruises eine zweite Produktlinie: Elegante Boutique-Schiffe, zum Großteil mit Suiten, weniger Gästen und einem nochmals gehobenen kulinarischen Angebot. Erstes Schiff der VIVA Boutique-Flotte ist ab Frühjahr 2026 die VIVA BEYOND auf unterschiedlichen Routen ab Paris. Im Frühjahr 2027 folgt die VIVA UNIQUE mit Fahrten ab Venedig. www.viva-cruises.com