Expeditions-Kreuzfahrt: Swan Hellenic kooperiert in der Antarktis mit „National Geographic“

Swan Hellenic, weltweiter Anbieter von Expeditions-Kreuzfahrten, bietet erstmals und exklusiv für seine Gäste in Zusammenarbeit mit „National Geographic“ Fotografie-Workshops in der Antarktis an. Foto-Profis des Naturmagazins geben professionelle Tipps, suchen besondere Foto-Spots aus und unterstützen bei der Bearbeitung von Bildern – an gleich neun Terminen in der kommenden Wintersaison 2026/27.„Die Antarktis ist eine der außergewöhnlichsten Regionen dieser Erde, aber ihre Schönheit und das Leben dort mit der Kamera einzufangen, bedeutet auch, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und zu wissen, wie man mit den herausfordernden Bedingungen umgehen muss“, sagt Mario Bounas, CCO von Swan Hellenic. „Mit unseren neuen Fotografie-Workshops in Kooperation mit „National Geographic“ geben wir passionierten Fotografen die Möglichkeit, ihre Fertigkeiten zu verbessern, das Verständnis für eine Umgebung wie die Antarktis zu vertiefen und eine ganz persönliche Geschichte der eigenen Reise zu kreieren.“Die neue Kooperation startet mit der Expeditions-Kreuzfahrt „Antarktische Halbinsel“ ab 24. November bis 4. Dezember 2026 an Bord der »SH Vega« mit dem kanadisch-britischen Fotografen Simon Ager. Er nimmt regelmäßig an antarktischen Forschungs-Expeditionen für „National Geographic“ teil, arbeitet für BBC Wildlife und ist ein erfahrener Polar-Guide und Expeditionsleiter. Ebenfalls an Bord: Die Landschaftsfotografin Lauren Buchholz, zertifizierte Fotoausbilderin für „National Geographic“.Die Teilnehmer der Foto-Workshops gehören bei Landgängen zu den ersten Gruppen– zudem mit eigenen Zodiacs, um sich auf die Landschaft und antarktische Tiere wie Pinguine, Seelöwen, Seevögel und verschiedene Wale zu fokussieren. Die Foto-Profis von „National Geographic“ geben Tipps zur Bildkompositionen und zu richtiger Belichtung für das herausfordernde antarktische Licht. Bei den täglichen Feedback-Runden erhalten die Hobby-Fotografen praktische Unterstützung. Der Bearbeitungs-Workshop auf See deckt die Themen Bildauswahl, Workflow, Nachbearbeitung, und visuelles Storytelling ab.Die Foto-Workshops bei Swan Hellenic wenden sich an Fotografen mit ganz unterschiedlichem Erfahrungsstand. Teilnehmer sollten ihre eigene Kamera mitbringen und, wenn sie an Bearbeitungs-Workshops teilnehmen, auch einen Laptop mit Bearbeitungsprogramm.Mario Bounas, CCO von Swan Hellenic, kündigt bereits weitere Foto-Workshops an: „Wir freuen uns, dass wir die Foto-Workshops in der kommenden Sommersaison im asiatisch-pazifischen Raum fortführen werden – dann in einer neuen Umgebung, einer anderen herausfordernden Landschaft in einem Wasserparadies.“»SH Vega«, Kreuzfahrt ab/bis Ushuaia, „Antarktische Halbinsel“, neun Nächte, 4. bis 13. Januar 2027, 14.950 Euro pro Person (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Roomservice. Der Fotografie-Workshop kostet für die gesamte Reise 1.000 US-Dollar pro Gast.»SH Vega«, Patagonien und der wilde Atlantik: Kreuzfahrt zu den Falklandinseln, 14 Nächte, 25. März bis 8. April 2027, 9.225 Euro pro Person (Außenkabine), inklusive Verpflegung und 24-Stunden-Roomservice. Der Fotografie-Workshop kostet für die gesamte Reise 1.000 US-Dollar pro Gast.startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.