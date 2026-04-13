Expeditions-Kreuzfahrt: Auszeichnung und noch mehr Antarktis mit Swan Hellenic

In der Saison 2027/28 kombiniert Swan Hellenic die Antarktis erstmals mit einer Route nach Neuseeland. Das weltweit größte Kreuzfahrt-Bewertungsportal „Cruise Critic“ versieht Swan Hellenic aktuell mit dem Titel „Beste Expeditionen Antarktis“. Und bereits zum dritten Mal in Folge hat die Reederei die Auszeichnung „Hochwertigster Expeditions-Kreuzfahrt-Anbieter“ erhalten.
- Kleiner als andere Schiffe: Die 5-Sterne-Neubauten von Swan Hellenic
- Steigende Passagierzahlen und hohe Eisklasse für besondere Routen
In der darauffolgenden Saison 2027/28 nimmt »SH Minerva« im Rahmen von zwei „Grand Voyages“ sogar Kurs auf die am schwierigsten erreichbare Insel der Antarktis: die Vulkaninsel Peter I steht im Fahrplan einer intensiven Erkundung der Antarktis und Neuseelands bis in das legendäre Rossmeer. Der 5-Sterne-Neubau startet dafür jeweils im März 2027 und im März 2028 zu den je 32-tägigen Expeditions-Kreuzfahrten.
Weitere Informationen: www.swanhellenic.com
Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator wurden auf der Helsinki Shipyard Oy erbaut. Während »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, ist im Frühjahr 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzugekommen. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.