White Star: Barracuda Dragoon-Felgen in Sonderfarbe am Audi A3 Sportback
Statt eines der standardmäßigen Highgloss-Finishes in Black, Silver oder Bronze zuwählen, entschied sich Besitzer Tobias für eine Lackierung in der Sonderfarbe Weiß.Damit passen die dank der Produktion im Flow Forming-Verfahren leichtgewichtigenRäder perfekt zur ebenfalls weißen Karosserie des kompakten Ingolstädter Fünftürers.Die Dimensionen betragen 8,5x19 Zoll und die zugehörige Pirelli P Zero-Bereifungmisst 235/35R19
Ein Gewindefahrwerk aus dem Hause KW sorgt für die ausgesprochen stimmigeAusrichtung der neue Rad/Reifen-Kombination unter den Kotflügeln. Darüber hinausverspricht es selbstverständlich ein dynamischeres Fahrverhalten. Für eine perfekteAbrundung des deutlich sportlicheren und individuelleren optischen Auftritts sorgt einRieger Tuning-Bodykit, bestehend aus einer Frontspoilerlippe, Seitenschweller-Ansätzen und einen Diffusor. Gefinisht sind diese Anbauteile jeweils in Glanzschwarzmit weißen Akzentlinien. Zudem setzt ein grobmaschiger schwarzer Kühlergrill ohneAudi-Ringe, dafür aber mit quattro-Schriftzug einen weiteren markanten Akzent.
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