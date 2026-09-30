Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1074592

JMS - Fahrzeugteile GmbH Schulstr. 28 72654 Neckartenzlingen, Deutschland http://www.racelook.de
Ansprechpartner:in Herr Jochen Schweiker +49 7127 9608411
Logo der Firma JMS - Fahrzeugteile GmbH

White Star: Barracuda Dragoon-Felgen in Sonderfarbe am Audi A3 Sportback

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Seit der feierlichen Präsentation der Dragoon sind mittlerweile mehr als fünf Jahrevergangen. In dieser Zeit entwickelte sich das stylisch und dynamisch asymmetrischgestaltete Rad zu einem beliebten und fest etablierten Dauerbrenner im hochwertigenFelgenprogramm von Barracuda Racing Wheels. Am hiermit vorgestellten Audi A3Sportback der dritten Modellgeneration 8V sorgt sie mit einer außergewöhnlichenFarbgebung ganz besonders für Aufsehen

Statt eines der standardmäßigen Highgloss-Finishes in Black, Silver oder Bronze zuwählen, entschied sich Besitzer Tobias für eine Lackierung in der Sonderfarbe Weiß.Damit passen die dank der Produktion im Flow Forming-Verfahren leichtgewichtigenRäder perfekt zur ebenfalls weißen Karosserie des kompakten Ingolstädter Fünftürers.Die Dimensionen betragen 8,5x19 Zoll und die zugehörige Pirelli P Zero-Bereifungmisst 235/35R19

Ein Gewindefahrwerk aus dem Hause KW sorgt für die ausgesprochen stimmigeAusrichtung der neue Rad/Reifen-Kombination unter den Kotflügeln. Darüber hinausverspricht es selbstverständlich ein dynamischeres Fahrverhalten. Für eine perfekteAbrundung des deutlich sportlicheren und individuelleren optischen Auftritts sorgt einRieger Tuning-Bodykit, bestehend aus einer Frontspoilerlippe, Seitenschweller-Ansätzen und einen Diffusor. Gefinisht sind diese Anbauteile jeweils in Glanzschwarzmit weißen Akzentlinien. Zudem setzt ein grobmaschiger schwarzer Kühlergrill ohneAudi-Ringe, dafür aber mit quattro-Schriftzug einen weiteren markanten Akzent.

Weitere Informationen bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0
Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de 
www.barracuda-europe.de 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.